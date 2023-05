Nejistota a obavy z neznámého trápí zejména ženy, které čekají první dítě. Nejen pro ně připravila znojemská nemocnice novinku. Nastávající matky se mohou seznámit s tím, jak vypadají porodní sály a potkají se i s personálem ještě před narozením dítěte.

Porodní boxy na Gynekologicko-porodnickém oddělení ve znojemské nemocnici . | Foto: se souhlasem Nemocnice Znojmo

„Budoucí matky získají informace o možnostech nadstandardní péče. Porodnice je vybavená moderními přístroji, novými vyšetřovacími a porodnickými lůžky. Na porodním sále jsou k dispozici také potřebné moderní přístroje k péči o novorozence,“ sdělila mluvčí Nemocnice Znojmo Petra Veselá. Jak doplnila, ženy mohou při porodu využít řadu relaxačních poloh a technik. Využít je možné aromaterapii, muzikoterapii, porodnickou židličku, gymnastické míče, žíněnky nebo třeba bylinnou napářku.

První prohlídka se uskuteční 15. června v časech od devíti do půl desáté a od půl desáté do deseti hodin dopoledne. Další termíny jsou naplánované až do konce roku s frekvencí vždy dva do měsíce.

Nový urgentní příjem i hotelové pokoje: nemocnici Znojmo čeká obří přestavba

Na prohlídku je nutné se objednat z důvodu kapacity na e-mailových adresách miluse.kucerova@nemzn.cz a jana.oborilova@nemzn.cz. Do přihlášky účastníci uvedou vybraný termín a čas včetně telefonního kontaktu. Ten je důležitý pro potvrzení zvoleného termínu. Začátek prohlídky je ve třetím patře lůžkové části nemocnice před ultrazvukovou vyšetřovnou Gynekologicko-porodnického oddělení.

Nemocnice Znojmo chystá pro maminky spoustu dalších novinek. „Prohlídky porodních sálů jsou první vlaštovkou, o dalších novinkách budeme v brzké době informovat," dodala Veselá.

Další parkování u nemocnice ve Znojmě. Řidiči mohou nechat auta u Diany

V roce 2022 se ve znojemské porodnici narodilo celkem 902 dětí – z toho 472 chlapců a 430 dívek. Na novorozenecké JIP ošetřili šestapadesát dětí, což je o čtyřiadvacet méně než v roce 2021. Letos v únoru využila patrně velmi zoufalá matka baby box, který má nemocnice k dispozici osm let.

Zdroj: Youtube