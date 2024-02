Slavily se , když to prostě vyšlo, o nějaký den dřív nebo později. Stejně jako teď. S rodinou se sejdeme o víkendu a uděláme si pohodu. Dárky nehrotím. Na prvním místě je zdraví a spokojená rodina. Nedávno jsme dostali pobyt na Pradědu spojený s lyžováním. Byla to paráda, moc jsme si to se ženou užili. Podobné je to s kamarády.

Dnes je mi čtrnáct let (smích). V okolí mám ještě jednoho kamaráda, který se narodil ve stejný den jako já. Hrávali jsme spolu fotbal v Krásensku, je o čtyři roky mladší. Jinak nikoho dalšího neznám.

Je ale fakt, že když přijde přestupný rok, mám od nich o poznání víc upomínek ohledně společných přípitků na zdraví. Když prý mám konečně ty opravdové narozeniny, tak se to musí oslavit. Jiné roky to u řady z nich zapadne, nevzpomenou si, když není devětadvacátého února.

Martin Bouška, 52 let, telekomunikace, Klepačov

V dětství mi většinou přáli k narozeninám osmadvacátého února. Narodil jsem se pozdě večer, kolem jedenácté hodiny. Maminka si prý přála, aby mi napsali datum narození až na prvního března. Nechtěla, abych měl takové „hloupé“ narozeniny. Nevyšlo to (smích). Ale já se tím netrápím, ani mi nepřišlo, že jsem o něco ochuzený. Dárky jsem dostával a narozeniny se slavily prostě v termínu, jak to nejlépe vyšlo.

Dnes už jsem ve věku, kdy nějaké dárky dávno neřeším. Máme dvě zdravé šikovné dcery, mám super manželku, bydlíme v domečku. Co víc, si můžu přát. Dalšího člověka, který by se narodil devětadvacátého února, popravdě osobně neznám. Problémy s tímto netradičním datem jsem nikdy neměl.

Jen jednou v obchodě mi prodavačka nabízela v dobré víře při koupi košile k obleku nějakou narozeninovou slevu. Týkala by se mě ale jen jednou za čtyři roky, zasmál jsem se a nechal slevu plavat.

Petr Pouchlý, 44 let, otec v domácnosti, Bílovice nad Svitavou

Obecně nejsem příznivec žádných velkých oslav. Popravdě je velmi nerad organizuji. Vlastní i cizí. Vědí to i mí kamarádi. Tím, že mám podle kalendáře narozeniny „jen“ jednou za čtyři roky, tak je to jednoduší a nějakou malou oslavu, co se občas zorganizuje, zvládnu. Největší dárek a zážitky v jednom je v současnosti naše malá dcerka.

Zdroj: Se souhlasem Petra Pouchlého

V rodině dárky dlouhodobě neřešíme. Jsou pro nás důležitější věci, hlavně čas strávený s nejbližšími. Se ženou si půjdeme v nejbližších dnech někam sednout. Jinak žádnou masivní oslavu v plánu opravdu nemám. Jsem velký milovník deskovek a stavebnice Lego. Moje okolí s tím počítá, a když mi chce udělat radost, tak ví, že tohle je tutovka.

K tomu se váže vzpomínka z dětství, kdy jsem na moje „první oficiální“ narozeniny ve čtyřech letech dostal malou krabičku Lega. Ta se před čtyřicet lety v dobách komunismu nedala sehnat a já z ní měl obrovskou radost.

Pavla Pečenková, 44 let, služby, Brno

Narozeniny slavím většinou osmadvacátého února. Je pravda, že spousta známých a kamarádů na ně zapomíná, když devětadvacátého v kalendáři není. Ale velkou radost mi udělá každé přání. Už jsem dnes dostala květiny a oslavu si užiju s rodinou. Mám kamaráda, který mi mezi osmadvacátým únorem a prvním březnem pravidelně o půlnoci posílá vtipnou sms se zprávou - teď máš narozeniny a teď už ne.

Zdroj: Se souhlasem Pavly Pečenkové

Z minulosti si pamatuji velkou oslavu, když mi v roce 2000 bylo dvacet let. Byla to tehdy výjimka. (roky, které jsou dělitelné stem nejsou přestupné, pokud jsou ale zároveň dělitelné čtyřmi sty, tak přestupné jsou a devětadvacátého února v kalendáři je – pozn. red.)

A jestli mi netradiční datum narození někdy dělalo problémy? Pamatuji si, že když se začala data překlápět do počítačových systémů, tak mě nemohli najít v databázi banky a také u lékaře. Tehdy mi to trošku zkomplikovalo vydání léků na recept, ale rychle se to vyladilo.

Matyáš Smola, 20 let, student, Blansko

Dnes je mi dvacet let. Narozeniny slavím každý rok i když zrovna není devětadvacátého února. Spoustě lidí to přijde zajímavé a vtipné, že je to takové netradiční datum. V rodině se ve stejný den ještě narodil jeden příbuzný. Dnes nějaká oslava a gratulace asi proběhnou. Něco většího bude možná o víkendu.