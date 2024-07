O čem seriál bude představil dramaturg Ivo Cicvárek. „Je to detektivní seriál s jemnou příměsí humoru, nechybí v něm nadsázka a pozitivní duch. Měl by to být seriál pro diváky, kteří mají rádi zajímavé detektivní epizodní případy, ale nemusí mít za každou cenu thriller, ve kterém se střílí, vraždí a podobně,“ uvedl.

Hlavní postavou seriálu je stárnoucí soukromý detektiv Staňo, který kdysi odešel z elitního kriminalistického útvaru. Jeho role se zhostil Martin Pechlát. „Staňo je soukromý detektiv, bývalý policista, kterého práce u policie do jisté míry otrkala, takže unikl do soukromého sektoru, kde řeší jiné případy než vraždy. Diváci uvidí napínavé detektivní příběhy, ale zároveň i snahu o záchranu vztahu otce se synem,“ popsal svou roli Pechlát.

Jednou z hlavních linek seriálu je právě Staňův vztah se synem. Vedle Pechláta se v roli jeho seriálového syna objeví Vendelín Urban. „Jirka je takový nezbedný syn, se svým tátou nemají moc dobré vztahy. Jirka se mi hraje dobře, občas má světlé stránky, občas i ty temnější, ale nikdo není dokonalý. Myslím, že si v seriálu najde každý to svoje, občas je dojemný, jindy vtipný nebo o vztazích. Zároveň mohou diváka přilákat právě řešené případy,“ objasnil Urban.

Zámek v Jaroslavicích si mohou lidé prohlédnout po předchozí rezervaci. | Video: s použitím snímků Renaty Komínkové

Na natáčení v Jaroslavicích nechyběla ani Simona Lewandowska. Ta si v posledním díle zahraje roli sestry Marie. „Zatím je tohle moje třetí role z brněnského studia České televize, vždycky se sem ráda vracím a líbí se mi, že pokaždé v hodně odlišné roli. Letos tedy v roli jeptišky Marie, jedné z podezřelých. Zároveň dojde k takovému lidskému propojení s postavou Martina Pechláta a navzájem si pomohou,“ prozradila.

Jaroslavický zámek navštívila poprvé, i tak ji svým vzhledem oslovil. „Působí to tady na mě velmi pozitivně, libí se mi tady moc, byť je to zchátralé,“ dodala Lewandowska.

Poprvé na zámku natáčela i herečka Zdena Herfortová, která se v seriálu objeví jako matka představená. „Nikdy jsem tu nebyla, neměla jsem tu možnost. Teď se tady rozhlížím po tom zámečku a říkám si, jak by to bylo krásné, kdyby se to zrenovovalo, je to škoda,“ posteskla si. S rolí abatyše má už své zkušenosti, na divadelních prknech ji hrála v představení Mamzelle Nitouche.

Prostředí zámeckého areálu hraje v seriálu důležitou roli. „Náš hlavní hrdina je před těžkým rozhodnutím, které rozhodne o jeho bytí či nebytí, a právě tohle místo nabízí možnost nad tím zapřemýšlet,“ poodhalil režisér Jaroslav Fuit.

Zločin na dobré cestě navazuje na tradici klasických detektivek, distancuje se od těch policejních a kriminálních. „Klademe velký důraz na osobní vztahy mezi postavami. Snažíme se to držet v odlehčenější rovině, protože to není práce policie. Řešíme trochu jiné případy, takové nenáročnější věci, například ukradené mešní víno, nebo zmizelou kočičku,“ doplnil Fuit.

Seriál se natáčel na několika lokacích, mimo zámku v Jaroslavicích ještě v centru Brna, na jeho periferiích, nebo třeba v okolí Drnholce. Natáčení by mělo skončit zhruba do konce července. Na zhlédnutí seriálu se mohou diváci těšit až příští rok v září, televize seriál plánuje zařadit v hlavním vysílacím čase vždy v pátek.