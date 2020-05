Břeclavanka Martina je ve třetím trimestru. Narození miminka očekává s partnerem každým dnem. „Na povolení návštěv proto čekám jako na smilování. Jen mě mrzí, že předporodní kurzy už nestihneme,“ usmívala se nastávající maminka.

Spolu s porodnicemi a nemocnicemi by se od pondělí 25. května měly pro návštěvy otevřít také domovy důchodců a další sociální lůžková zařízení. „Připravené jsou dva scénáře, ve kterých jsou stanoveny definované požadavky – mírnější forma v případě příznivé epidemiologické situace a přísnější při jejím zhoršení,“ rozdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný.

Podle ředitelky protiepidemického odboru brněnské krajské hygienické stanice Renaty Ciupek není důvod čekat. „V otevření těchto zařízení nevidím žádný problém. Epidemiologická situace nás uklidňuje. Věřím, že bezpečnostní pravidla a hygienická opatření si každé zařízení ohlídá,“ zareagovala.

Zdůraznila přitom důležitost pobytu na čerstvém vzduchu. „Lidé se nás ptají, zda je možné jít se seniorem, který je umístěný v zařízení sociální služby, na procházku. Ano, opakujeme, že je to velice důležité, dokonce priorita. Sice až do 6. června nemohou tito lidé opustit areál zařízení, nic jim ale nebrání projít se s návštěvou například po zahradě “ poukázala ředitelka.

Klasický návštěvní režim už funguje v brněnské Dětské nemocnici v Černopolní ulici. „Návštěvy máme povolené tak, jak bylo zvykem před pandemií. Jak tomu bude s návštěvami v bohunické fakultní nemocnici, zatím nevím. Na to, zda je skutečně povolíme od 25. května, nyní neumím odpovědět,“ sdělil mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Na vydání přesných nařízení ze strany ministerstva čekají i v břeclavské nemocnici. „Již nyní víme, že personál bude návštěvníkům našich pacientů měřit teplotu. A také, že bude omezený počet lidí, kteří mohou nemocného navštívit. A to na maximálně jednu či dvě osoby. Dezinfekce rukou je samozřejmostí,“ vyjmenoval ředitel nemocnice Petr Baťka.

To, že by byla návštěvní doba časově omezená, si ředitel nemyslí. „Doufáme, že zafunguje zdravý rozum a že lidé skutečně budou přicházet pouze na nezbytně nutnou dobu, aby své blízké viděli a ubezpečili se, že jsou v pořádku,“ doplnil Baťka.

Zákaz návštěv nadále platí i v městské nemocnici v Blansku. Koncem týdne tam má zasedat krizový štáb, který rozhodne buď o prodloužení zákazu, nebo o jeho uvolnění. „V tuto chvíli to pro nás zatím není téma dne. Do začátku příštího týden je daleko a situace se může ještě změnit. O jakékoliv změně ale budeme okamžitě informovat na našem webu. U vchodů do blanenské nemocnice příchozím stále měříme teplotu. Ambulance jsou už v provozu a nárůst pacientů je znatelný. Ale podle mého lidé zatím nemají snahu se v nemocnici zdržovat po nezbytně nutnou dobu a chodí vesměs jen v neodkladných případech,“ řekla mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.

Na rozvolnění přísného režimu se připravují i zaměstnanci a klienti mikulovského G-centra, které pečuje o lidi důchodového věku. "Těšíme se všichni. Tohle období bylo velice těžké, naši klienti ho vnímali spíše z negativní stránky - krize, špatné zprávy ze všech stran, do toho omezení osobního kontaktu mezi nimi a jejich blízkými. Sice měli možnost telefonovat, vidět se přes Skype nebo Messenger, nicméně osobní kontakt nic nenahradí," řekl ředitel G-centra Pavel Rous.

V případě, že se epidemiologická situace výrazně nezmění k horšímu, čeká jeho klienty postupný návrat do normálu. "Opatření budou sice nadále pokračovat, nicméně postupně budou moci klienti opět tvořit malé skupinky, potkávat se a podobně. Pro mnohé z nich bylo velké omezení i to, že nemohli chodit snídat, obědvat či večeřet do jídelny, kde se s ostatními viděli a popovídali si. I za to jsem pro ně moc rád," usmíval se Rous.