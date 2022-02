Zdroj: Youtube

I územní plány Znojma a dotčených Dobšic. „V případě, že by opravdu došlo ke změně původně plánované trasy dle návrhu spolku, příprava by se protáhla na několik let. Museli by se měnit územní plány a především Zásady rozvoje Jihomoravského kraje a také nechat zpracovat velké vyjádření EIA. To by odhadem trvalo pět až osm let,“ upozornil v písemném vyjádření Tomáš Vyhlídal, vedoucí úseku výstavby silnic.

Obchvat Znojmo



• Stavba byla zahájena v roce 2006.

• Doposud není dokončena její část v prostoru Suchohrdelská, kvůli sporům s odpůrci obchvatu.

• Zbývá tak dokončit 752 m dlouhý úsek, který by jej napojil do stávající silniční sítě.

• V roce 2017 byla na základě zrušení územního rozhodnutí odvolacím orgánem aktualizována dokumentace a v roce 2018 bylo požádáno o pokračování územního řízení.

• Odpůrci obchvatu ale opakovaně podali námitku na systémovou podjatost MÚ Znojmo.

• V červnu 2020 bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému byla podána odvolání.

• V současnosti stále probíhá odvolací řízení u krajského úřadu a k lednu 2022 nebylo rozhodnuto.

• V roce 2020 byl dokončen koncept čistopisu dokumentace pro stavební povolení.

• Kvůli probíhajícímu odvolacímu řízení byla pozastavena inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení.

• V roce 2021 bylo s ohledem na změny v legislativě zadáno zpracování dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení při využití doposud zpracovaných podkladů



Pro plánovanou poslední etapu obchvatu už má podle něj ředitelství vykoupeno osmdesát procent pozemků i zpracovanou územně plánovací dokumentaci. Začít s novým projektem podle návrhu spolku by znamenalo nejen další nové náklady včetně výkupu nových pozemků ale i pomyslné spláchnutí do kanálu dosud vynaložených peněz. A další roky navíc. „Takovéto zdržení a finanční náklady jsou pro nás neakceptovatelné. Aktuálně máme stanovený harmonogram původního řešení tak, že s předpokladem vypořádání námitek občanských spolků můžeme žádat o stavební povolení v polovině roku 2023,“ přiblížil dlouho očekávaný termín zahájení stavby Vyhlídal.

Vyjádření ředitelství silnic vzali na vědomí většinou hlasů znojemští zastupitelé na svém posledním jednání. Právě vedení radnice si totiž od státních silničářů odborné stanovisko začátkem roku vyžádalo. Podkladem byl návrh Spolku Obchvat na změnu přeložky. „Od začátku jsme jejich návrh kritizovali jako nesmyslný, ale jako vstřícný krok jsme ho postoupili k vyjádření ředitelství, které je investor obchvatu. To nesmyslnost návrhu potvrdilo. Nutno upozornit, že se jednalo o nákres tužkou,“ vyjádřil se místostarosta Jan Grois.

Podle předsedkyně Spolku Obchvat Lenky Polákové, která návrh na změnu trasy předložila, se ale stanovisko státních silničářů rovná bezcennému kusu papíru. „Je to jen konstatování faktů, silničáři neřekli nic. Je to vyjádření, které pro nás nemá žádný význam. Jen je vidět, že o naše návrhy evidentně nemá nikdo zájem,“ zhodnotila šéfka odpůrců.

Boj za změnu trasy obchvatu podle ní členové spolku ale nevzdají. „Samozřejmě, že budeme pokračovat. Zastupitelé v pondělí schválili změnu územního plánu aniž by do něho zařadili naše návrhy i když jsme o to žádali. Dva roky čekáme na to, co řekne Jihomoravský kraj na naše odvolání. Pevně ale věřím, že nakonec uspějeme, třeba u soudu,“ neskrývala odhodlání Poláková.

Dostavbu posledního úseku obchvatu Znojma blokují aktivisté řadu let. K ničemu nevedla společná jednání ani ostrá vyjádření členů spolku, města i obyvatel na sociálních sítích či schůzích zastupitelů. Na dostavbu posledních metrů obchvatu vydalo město Znojmo už územní rozhodnutí. Spolek Obchvat mezitím zaslal na kraj celkem jedenáct námitek. Na jejich vyhodnocení čekají Znojemští už přes rok. Pokud kraj rozhodne ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic, měl by jeho rozhodnutí potvrdit soud.

K tomu, zda se ředitelství silnic podaří za rok a půl získat avizované stavební povolení jsou obyvatelé Znojma skeptičtí. „Nepřejeme si nic jiného, než aby se už konečně začalo stavět, doprava v centru je neúnosná. Mám ale pocit, že to členy spolku vůbec nezajímá,“ posteskl si třeba David Stehlík.