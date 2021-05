Původně plánovali Znojemští postavit dům s třemi sty místy pro auta v lokalitě bývalého sídla Městské zeleně mezi Agrodomem a Pražskou ulicí. „Návrhy od renomovaných architektonických kanceláří posoudila pracovní skupina pro územní rozvoj města Znojma, která doporučila v této lokalitě parkovací dům neumisťovat. Z důvodu nekvalitního dopravního napojení a urbanismu. To zmiňovali i někteří autoři,“ zdůvodnil starosta Znojma Jakub Malačka.

Umístění domu na náměstí Svobody má podle něj víc výhod. „Výrazně lepší dopravní napojení, větší kapacitu parkování a náměstí Svobody získá také přesnější tvar. Územní plán navíc v této lokalitě s parkováním počítá,“ dodal.

Parkovací dům by měl mít pět podlaží a řidiči by do něj vjížděli od začátku Pražské ulice. „Došlo by tam k rozšíření vozovky o jeden pruh, na což je v této lokalitě prostor. V přízemí domu je plánováno vybudovat technické zázemí, místa pro hendikepované nebo pro rodiče s dětmi v kočárku. Návrh počítá s vybudováním výtahu i schodiště,“ upřesnil Malačka.

Záměr se ale mnohým nelíbí. "Jediná světlá stránka náměstí je to, že působí vzdušně a vy tuto devizu nadzemním parkovacím domem zabijete. Lidé sice nemají v centru kde zaparkovat, ale to jen proto, že hledají parkování zdarma," namítala v diskusi na Facebooku třeba Lucie Matějková.

Obavy má i obyvatelka lokality Renata Molíková. "Plán by byl dobrý, ale my bydlící budeme nahraní. Dnešní člověk chce ušetřit a prvotně bude hledat parkování zdarma a to je před paneláky. Už dnes při návratu z práce často stojím na placeném parkovišti před finančním úřadem. A to stojí celý den jen třicet korun. Pochybuji že parkovací dům bude tak levný," zvažovala.

Podle Malačky by ale v okolí domu nemohli cizí lidé parkovat. "Pokud se postaví parkovací dům tak se otevírá otázka zakázat v okolí parkování všem ostatním, kromě bydlících, myslíme na to," reagoval.

Výhrady mají i znojemští Piráti. "Musíme si položit otázku, zda je gigantická struktura v historickém centru vhodná,“ reagovali mezi dalšími připomínkami ve veřejném prohlášení.

Parkovací dům je vedle připravované stavby bazénu v Louce za zhruba 285 milionů korun druhou velkou investicí města. „Chceme využít současnou výhodnou situaci a získat úvěr s co nejlepšími podmínkami. Radní proto rozhodli o vypsání veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku v předpokládané výši 275 miliónů korun,“ dodal Jakub Malačka.