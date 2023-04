/VIDEO/ Pacienti ve znojemské nemocnici se již mohou těšit na návštěvy svých blízkých každý den. „Od 10. dubna, tedy od Velikonočního pondělí, Nemocnice Znojmo upravuje u hospitalizovaných pacientů návštěvy," oznámili zástupci nemocnice na sociálních sítích.

Nemocnice Znojmo vrací návštěvní hodiny do obvyklého režimu. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Od pondělí bude možné zavítat na jednotlivá oddělení v obvyklých návštěvních hodinách, které jsou od pondělí do pátku od půl třetí do pěti. O víkendech a o svátcích pak od jedné do pěti hodin odpoledne.

Další parkování u nemocnice ve Znojmě. Řidiči mohou nechat auta u Diany

V Jihomoravském kraji podle hygieniků pokračuje již třetím týdnem pokles nemocnosti, pokud jde o chřipku a akutní respirační infekce. „Ve srovnání s minulým týdnem nemocnost poklesla o dvanáct procent na aktuálních 1373 nemocných na sto tisíc obyvatel. Příznivý trend vývoje nemocnosti je ve všech věkových kategoriích. Podíl chřipky nadále klesá, epidemie je za námi. Výrazně se však stále uplatňují streptokokové infekce, jako jsou angíny a spály, stejně tak i běžné nechřipkové respirační viry," sdělila Renata Ciupek, která je ředitelkou protiepidemického odboru na Krajské hygienické stanici Brno.

Kdo se postará o pacienty? Nemocnici ve Znojmě chybí přes čtyřicet zdravotníků

Úplný zákaz návštěv platil v Nemocnici Znojmo od 1. ledna 2023. Důvodem byla vysoká nemocnost v populaci, šířilo se totiž již zmiňované respirační onemocnění a chřipka. Od 12. února pak bylo možné navštívit nemocné ve středu a v neděli odpoledne.

Lékárenská pohotovost

Na Velikonoční pondělí mají zavřeno obchody a s nimi i lékárny. Pohotovost drží Lékárna Dr. Max v Kuchařovické ulici ve Znojmě. Otevřeno má od osmi ráno do čtyř odpoledne.