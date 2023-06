Neděli na zámku ve Vranově nad Dyjí mohou prožít milovníci historie a památek. Čekají je speciální prohlídky pod taktovkou kastelánky Kateřiny Doležalové. „Návštěvníci se mohou výjimečně dostat na severní terasu a vychutnat si úžasný pohled na Vranov nad Dyji. Jedinečné šance se dočkají buď od jedenácti dopoleden nebo dvou hodin odpoledne," pozvali správci vranovského zámku.

Kastelánské prohlídky jsou jednou z novinek na zámku ve Vranově nad Dyjí pro letošní sezonu. Lidé je mohou navštívit 18. a 23. června. | Foto: Zámek Vranov nad Dyjí

Tematická prohlídka nabídne detailní informace o freskové výzdobě sálu předků od Johanna Michaela Rottmayera. Zájemci se nemusí obávat toho, že nemají odborné znalosti z oboru a výklad by byl příliš složitý. „Průvodcem vám bude paní kastelánka, která příběhy vypráví jako byste byli doma v obývacím pokoji. Co to znamená? Deky, polštáře nebo karimatky s sebou, ať si uděláte pohodlí a nebolí vás za krkem. Bude se na co dívat," pozval za vranovský zámek David Kvapil, který se na památce mimo jiné stará i o propagaci.

Prohlídka se koná v neděli 18. června a další pak 23. června. Vstupenky lze objednávat on-line ZDE nebo na telefonním čísle 770 137 500 či na e-mailové adrese dolezalova.katerina@npu.cz.

Vyhlídka na druhém nádvoří vranovského zámku je nyní nepřístupná. Důvodem jsou stavební práce. Částečně je omezený i pohyb na hlavním schodišti.