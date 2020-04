„Kdo si nestihl vyzvednout tento týden dezinfekci, nebo komu z jakékoliv důvodu do schránky nedorazila rouška, nemusí zoufat. Obojí lze vyzvednout i příští týden,“ informovala mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Na roušku má nárok každý obyvatel Znojma. „Pokud ji někdo ve schránce nenašel, může si ji vyzvednout osobně. Stačí, když se prokáže občanským průkazem. Roušek má radnice omezené množství, a tak prosíme, aby se opravdu dostavili jen ti, ke kterým se rouška skutečně nedostala,“ požádala obyvatele města mluvčí.

Jako výdejní místo roušek určili představitelé města pokladnu Znojemského podzemí na Slepičím trhu. Vydávat se bude od úterý 14. dubna do pátku 19. dubna od 8:00 do 18:00 hodin. „Radnice zajistila také dezinfekci pro každou domácnost. Kdo si ji nestihl vyzvednout na určených výdejních místech, se může dostavit na centrální výdejní místo na Obrokovu 1/12. Vydávat se bude z okna zasedací místnosti zastupitelstva do ulice Radniční. Lze přijít od úterý 14. dubna do pátku 19. dubna od 8:00 do 18:00 hodin,“ přiblížila mluvčí.