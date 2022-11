VIDEO: Nával v ulici. Kvůli zubaři lidé v Hustopečích nocovali před ordinací

Ve skutečnosti rodič a dítě mají oddělené registrace a dítě je tak registrováno zvlášť. Nemusejí chodit ani ke stejnému lékaři. Děti navíc mohou mít vlastního specialistu, takzvaného pedostomatologa. Přestože registrace rodičů a dětí spolu navzájem nesouvisejí, podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je praxe taková, že na kontroly chodí děti často s rodiči. To potvrzuje i jeden z majitelů Aliance Dentálních Korporací Zbyněk Lamplot. „Je poměrně obvyklé, že když vyšetřujete maminku a ona požádá o vyšetření dítěte, snažíte se ho někam vtisknout, i když máte plno. Běžně chodí celá rodina k jednomu zubaři," uvedl.

Důsledkem toho je, že když rodič o zubaře přijde, přichází o něj často i dítě. Právě děti se tak mohou stát oběťmi situace, kdy zubařů je málo a spousta lidí toho svého nemá nebo má extrémně dlouhé objednávací lhůty. „Když nemá zubaře rodič, má problém i dítě,“ souhlasí Lamplot, podle kterého navíc dětský chrup může být postižený daleko více.

Důležitý však je i důvod, proč dotyčný o zubního lékaře přišel. Pokud se zubní lékař rozhodne ukončit svoji praxi, o zubaře přirozeně přicházejí i všichni členové rodiny. To byla i situace Mátlové. Její zubařka totiž odešla do důchodu. „Když jsem volala paní doktorce, která po ní přebírala klientelu, bylo my řečeno, že si mám zavolat v určitý čas. Když jsem volala podruhé, sdělila mi, že už má plno,“ popsala svoji zkušenost žena.

Lamplot znovu připomíná, že pokud se k zubaři nemůže dostat rodič, nemůže ani dítě. Pedostomatologové jsou potom podle něj vytíženi ještě více.

Důvodem, proč se dítěti zubařská péče nedostává, může být i nezodpovědnost samotných rodičů. I v tomto případě je zubařská péče u dítěte závislá na tom, zda k zubaři dochází i jeho rodič. „Spousta rodičů s dětmi nechodí na preventivní prohlídky a děti často přicházejí, až když už mají vážnější problémy,“ sdělil Lamplot.

Zdůrazňuje však, že pokud je to rodič, kdo péči o vlastní chrup zanedbává, následky nemusí nutně nést i jeho příbuzní. „V případě, že rodič z nějakého důvodu bez omluvy několikrát nepřijde na preventivní prohlídku, považuje se to za nedodržení léčebného plánu a může být vyřazený z kartotéky. Nemusí to ale znamenat, že by měla o zubaře automaticky přijít celá rodina,“ dodal.