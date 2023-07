Moravský Krumlov je jediným městem mimo Prahu, kde Museum Kampa svou pobočku zřídilo. Na zámku je moderní umění k vidění od listopadu minulého roku. Prohlédnout si ji tehdy přišel i brněnský umělec, devadesátiletý Josef L. Hrdý, jehož díla jsou také součástí výstavy. „Pro Krumlov a jižní Moravu to má obrovský význam. Turisty sem nebude lákat už jen slavná Muchova epopej, ale prohlédnou si i díla současných autorů. A to je úplně jiná epopej. Kdyby žil Alfons Mucha dnes, zřejmě by maloval jinak a my, současní umělci, zase uznáváme jeho tvorbu s velkým respektem,“ vyjádřil se Hrdý.