Co do četnosti nehod je třetím nejvíce rizikovým místem v centru Znojma Masarykovo náměstí. V jeho levé dolní části řešili policisté za poslední dva roky rovněž čtyři dopravní nehody. Zřejmě ale díky nízké rychlosti u parkoviště v památkové zóně se všechny obešly bez ranění. „Hlavní příčinou nehod bylo to, že se řidiči dostatečně nevěnovali řízení vozidla,“ uvedl Janko.

Jako nebezpečný se ukázal i úsek silnice 408 mezi Citonicemi a Milíčovicemi. Hlavní příčinou dvou dopravních nehod s celkem čtyřmi zraněnými byla nepřiměřená rychlost a nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky.

Zpozornět by měli řidiči na křižovatce silnice I/38 mezi Žerůtkami, Kravskem, Olbramkostelem a Kasárnami. Poslední vážná nehoda si tam vyžádala celkem čtyři zraněné. „Příčinou bylo nedání přednosti v jízdě při odbočování vlevo,“ popsal Michal Janko.

Podle policejních statistik si nehody v okrese vyžádaly i nejvyšší daň, o život na nich přišlo sedm lidí. Z toho čtyři na silnici číslo I/53 nebo v její těsné blízkosti.

K tragické dopravní nehodě došlo hned zkraje tohoto roku okolo půl sedmé ráno na silnici mezi Lechovicemi a Boroticemi. Osobní auto zde narazilo do stromu. O život přišly dvě ženy. Důvodem nehody byla kluzká silnice. „Řidička staršího auta značky Renault zřejmě podcenila namrzlou vozovku, na kluzkém povrchu dostala smyk, auto sjelo ze silnice a narazilo do stromu v příkopu,“ popsal událost jihomoravský policejní mluvčí David Chaloupka.

Spolujezdkyně byla na místě mrtvá, řidičku se nepodařilo záchranářům udržet při životě. „Jedna žena zemřela ještě před naším příjezdem, druhou jsme resuscitovali. Ovšem i ona, bohužel, svým vážným zraněným podlehla,“ sdělila tehdy mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.