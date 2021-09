Do finále o titul absolutního šampiona a umístění v Salonu vín ČR ve Valticích postupuje celkem 293 vín ze Znojemska z celkového počtu 329 přihlášených. Kategorii bílých suchých vín dominuje Ryzlink rýnský 2017, VOC Znojmo z Vinařství Hanzel. Sladká vína ovládl Tramín červený 2017, výběr z cibéb ze Znovínu Znojmo. klaretům vévodí Coccinelle rosé 2020, pozdní sběr ze znojemského Vinařství Žiška.

Hodnocení vín Znojemské podoblasti do Národní soutěže Salon vín ČR v centru Excelence ve Valticích. | Foto: NVC

