Důvodem je podpora turistického ruchu a živnostníků. „Jde o symbolickou částku. Vybrané peníze navíc zůstávají v rozpočtu města a jsou využity na propagaci města a celého regionu,“ zdůvodnil místostarosta Znojma Lukáš David, který má cestovní ruch na starosti.

Poplatek ve Znojmě tak zůstává už třetím rokem stejný. Rozhodnutí vítá i provozovatel Apartmánů Znojmo Konice Aleš Řepka. „Určitě je to pomoc, i když se divím, že vláda poplatek nezrušila v této těžké době úplně,“ myslí si.

Podle mluvčí znojemské radnice Petry Maršounové půjde část vybraných peněz do cestovního ruchu formou mimořádného příspěvku. „Ve výši čtyři sta tisíc korun ho obdrží destinační společnost ZnojmoRegion. Ta sdružuje téměř čtyřicet obcí a podnikatelů v turismu v regionu Znojemska a Podyjí,“ upřesnila mluvčí.

Naopak bouřlivé diskuze vyvolalo rekordní navýšení turistických poplatků ve Valticích na Břeclavsku. Zastupitelé schválili, že za den pobytu tam nově turista zaplatí namísto jednadvaceti rovných padesát korun. Proti tomu se ve Valticích zvedla vlna nevole a změnou se bude ještě zabývat zastupitelstvo.

Konkurenční výhoda

Naproti tomu, v nízkém poplatku za pobyt vidí starosta Znojma i konkurenční výhodu. „Poplatek nevnímáme jako něco, na čem by město mělo primárně vydělávat. V souvislosti s dopady opatření proti šíření COVIDu a snahou nastartovat zpět ekonomiku a cestovní ruch, je ponechání poplatku ve výši deset korun i konkurenční výhoda oproti ostatním městům, která zdražují. Samozřejmě se v budoucnu nejspíš vrátíme k diskuzi o případném zvýšení, ale nyní jsme pro to neviděli důvod,“ poznamenal starosta.

Podle místostarosty Lukáše Davida se vedení města zabývalo zvýšením poplatku už před dvěma lety, kdy byla ve hře částka jednadvaceti korun. „Nakonec převládl názor poplatek zachovat, což se z dlouhodobého hlediska ukázalo v čase krize jako výhodné a motivující. V současné nelehké situaci by jistě nebylo moudré poplatek jakkoliv navyšovat. O případném navýšení můžeme diskutovat až po vyhodnocení letošní sezóny a všech dopadů coronavirové krize. Pokud by se k tomu přistoupilo, pak by případné navýšení poplatku umožnilo další rozšíření našich marketingových aktivit a nových služeb pro hosty Znojma a Znojemska,“ dodal David.