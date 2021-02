Nejsem zastáncem přetrhávání vztahů, říká starosta Strachotic

Staří nás vychovali a my jim to musíme oplácet. Navíc říkají, co si myslí a hodně pamatují, to je inspirující. Tak komentuje pozdravy a rozhovory se staršími obyvateli obce, když prochází ulicemi starosta Strachotic na Znojemsku Luděk Müller.

Obyvatelé Strachotic mají do přírody blízko. Na snímku starosta obce Luděk Müller | Foto: Deník / Dagmar Sedláčková

Své mu sdělila i šestasedmdesátiletá Anna Ingrová. „Na Vánoce jsme dostali od obce dárečky a poděkování. To potěšilo," říká mezi řečí důchodkyně. Třiačtyřicetiletý první muž obce přiznává, že práce starosty je jiná, než dělat ředitele firmy. „Nejsem zastáncem přetrhávání vztahů, svá rozhodnutí konzultuji i s bývalou starostkou Evou Vaculovou, a se zastupiteli obce projednáváme cokoliv společně, i mimo oficiální jednání. Jde o to, mít nástupce, kdybych se třeba jednou nevrátil, aby věděli co a jak a mohli navázat na rozdělanou práci," má jasno. Hledat kompromisy v rozdílných názorech je pro práci v obci podle něj zásadní. „Občas musí člověk udělat ústupky, nemůže si tvrdohlavě prosazovat svůj názor bez ohledu na ostatní," říká Müller. Civilní profesí je stavební inženýr a proto má prý k plánování investic v obci blízko. Je ale také zemědělec a tajemník Vodárenského svazku Znojemsko. Starostováním se mu prý spojily všechny záliby dohromady. „Jestli se ptáte, jak relaxuji, je to právě všechno to, co dělám. Hodně pro mě ale znamená samozřejmě rodina a mé tři děti," podotýká. Bez vztahu k lidem, ale i k historii a tradicím obce by ho práce nenaplňovala. „Máme tu velmi aktivní fotbalisty, kteří pořádají také hody a další akce. Ale třeba také místní ženy, které dokážou pobavit obyvatele svými tanečky, chystají i občerstvení, chlebíčky, pečou. Vždycky jsem v údivu, když vidím jak jsou sehrané. Fungují, jak dobře promazaný stroj," oceňuje. Müller má vztah i k přírodě a vysazuje po obci i v okolí stromy, likviduje skládky. O historii zasvěceně vypráví u každé sochy a kapličky. A také cestou mezi vinicemi a mladou hrušňovou alejí. „Tady bývala zaniklá obec Ječmeniště. Na hranicích s Rakouskem vznikla před více, než dvěma sty lety a prvními osadníky byli strachotičtí občané. V padesátých letech minulého století byla obec vysídlena a následně zbourána. Dnes je území evropsky významná přírodní lokalita," ukazuje Müller. Obhlíží dochovanou kapli u silnice a penzion a restauraci Jelení farma, která nahradila využití budovy bývalé finanční stráže. Za chvíli se ale už rozhlíží z blízké novogotické vyhlídky Lampelberg na Ovčím vrchu. „V sezóně tu mohou turisté ochutnávat víno a rozhlížet se přes vinohrady do Rakouska," zkoumá dohlednost Luděk Müller.