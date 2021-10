/VIDEO/ Z desátého místa kandidátky skočila na šesté a nakonec pohodlně dosáhla na poslanecký mandát. Radní Brna-středu a lidovkyni Marii Jílkovou katapultoval zisk víc než jedenácti tisíc preferenčních hlasů do sněmovny. Zasedne v ní jedna z jihomoravských nováčků. „První krok bude zjistit, kdy zasedá první Poslanecká sněmovna," podotýká Jílková.

Předvolební video Marie Jílkové s hejtmanem Grolichem. | Video: FB/Marie Jílková

Do Poslanecké sněmovny jste se dostala díky kroužkování z desátého místa. Jak se vám to podařilo?

Podařila se udělat dobře kampaň. Velmi asi pomohlo video s hejtmanem Jan Grolichem. To byl moment, kdy se to zlomilo a spousta lidí začala vnímat, že se v brněnském prostoru nějak pohybuji. Mělo to efekt na preferenční hlasy. Když jsem se dívala na to, jak dopadly tyto hlasy, vypadá to, že hodně voličů kroužkovalo první čtyři lidovce.