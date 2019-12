Podle očekávání si i v příštím roce musí obyvatelé jižní Moravy vyčlenit na energie více peněz. Zatímco cena za vodu vzroste o 4,4 procenta, za elektřinu si lidé připlatí až o 16 procent více. „Elektřina zdraží v průměru o pět procent. Domácnostem, které netopí ani neohřívají vodu, zdraží elektřina o 3 až 4 procenta. Těm, kteří topí a ohřívají vodu prostřednictvím elektřiny, zdraží třeba i o sedm a osm procent v průměru,“ srovnal hlavní ekonom skupiny Czech Fund Lukáš Kovanda.

Na stejné výši zůstane pouze cena za plyn. Méně pak zaplatí obyvatelé Znojemska za teplo. A to o pětasedmdesát korun na jeden gigajoule. „To je v současné době při navyšování prakticky všech cen téměř zázrak. Přesto doma radiátory zapíná velmi uvážlivě,“ svěřil se důchodce Jaroslav Švarc.



Nejvýrazněji oproti loňskému roku podraží elektřina. V průměru o 16 procent více zaplatí lidé u jednoho z největších poskytovatelů v zemi, u společnosti E.ON. „Ceny, za které se na burze nakupuje elektřina na rok 2020, jsou vyšší než ty, za které se nakupovala na rok 2019, a to v průměru o více než 26 procent. Ceny elektřiny na burzách se od roku 2016 vyšplhaly na více než dvojnásobek. Důvodem jsou rostoucí ceny emisních povolenek a taky uhlí,“ zdůvodnila změny mluvčí společnosti E.ON Božena Herodesová. Ke zlepšení podle ní nedojde ani v budoucnu.



Regionální mluvčí Innogy Linda Filuszová doporučuje zákazníkům zafixovat si cenu za elektřinu i plyn, aby se vyhnuli riziku zvyšování cen v budoucnu. „Velkoobchodní ceny elektrické energie již dva roky po sobě strmě rostou. Tento růst se postupně promítne i do koncových cen,“ sdělila Filuszová.



Ke stovce se ve Znojmě pomalu ale jistě blíží cena za vodné a stočné. Ve srovnání s letošním rokem zaplatí Znojmáci v roce 2020 téměř o pět korun za vodné a stočné více. „Za nárůstem ceny vody jsou třeba i chemikálie, které jsou potřebné k úpravám vody, cenu odebírané vody pravidelně zvyšuje i Povodí Moravy. V polovině roku ale cena trochu klesne, protože se bude snižovat sazba DPH z patnácti na deset procent,“ naznačila místopředsedkyně vodárenského svazku Barbora Arndt.



Důvodem, proč zdražuje voda, jsou často i investice do zastaralých vodovodních řadů. Promítá se do toho i cena elektřiny na pohánění čerpadel a růst mezd.