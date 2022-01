Budova někdejšího hotelu v centru Znojma skrývá nejen velký společenský sál v přízemí, kde město plánuje vybudovat taneční parket, pódium i zázemí pro personál. Velké prostory se nachází i v patře budovy. V současné době využívá prostory Česká spořitelna, smlouva na pronájem jí vyprší za rok. Budovu totiž koupilo Znojmo před zhruba čtyřmi lety. „Slavné plesy v Domečku jsem zažil v osmdesátých letech jako mladý kluk, který vypomáhal babičce s věšením kabátů v šatně nahoře u kavárny či ve velké šatně dole u sálu. Nebo u dědy v recepci Hotelu Znojmo. Bavilo mě pozorovat čilý plesový ruch, lidi veselé a rozjařené, prolínající se zvuk několika kapel, korzující davy mezi salonky a přísálími, které nesly názvy jako Růžový, Myslivecký, Svatební či Herna,“ vzpomněl znojemský historik a současně zastupitel a šéf územního plánování Jiří Kacetl.

To, že rekonstrukce bude nákladná Znojemští ví a počítají kolik přesně bude stát či z čeho ji zaplatí. To jim ukáže také projekt na němž nyní architekti pracují. Doposud čekali na přesné zadání z města. Největší změnou zvenčí je plánovaná přístavba z pohledu od Dolního parku. Měla by být v moderním duchu, který by ale nenarušil historickou podobu hlavní budovy. „Památkářům přístavba nevadí, zajímavostí je, že se jako moderní objevila už na historické fotografii. V té době to musela být ještě větší moderna,“ poznamenal Malačka.

V přístavbě by měla být restaurace a symetricky doplní chybějící část oproti levé straně budovy. Do takzvaného Domečku v Pontassievské ulici pak zavítají Znojemští po více než třiceti letech.

Novinku uvítal například Martin Růžička. „Od té doby, co byla v Domečku spořitelna, vlastně nemělo Znojmo v centru pořádný sál. Všechny plesy se dělaly v Dukle, což je normalizační sál na okraji města. Nebo v Prestige, dnes už Premium Hotelu, což je také někdejší panelákový hotel. Sice předělaný, ale prakticky bez pořádného sálu. Takže až ten Domeček předělají zpátky bude to hodně velká změna,“ okomentoval před časem pro Deník Rovnost obyvatel Znojma.

Budovu takzvaného Domečku postavil na sklonku 19. století ji Německý měšťanský spolek. Od roku 1910 nesla budova jméno Německý dům. Hotelovou nástavbu objekt dostal v roce 1930. Po druhé světové válce připadl státu a sloužil jako hotel a sál pro pořádání společenských akcí, až do 90. let. Od té doby až doposud sloužila hlavně jako zázemí pro Českou spořitelnu a další firmy.