Na návštěvu za svými blízkými, kteří jsou hospitalizovaní ve znojemské nemocnici, mohou lidé znovu přijít od pondělí 18. března.

V Nemocnici Znojmo budou od znovu povolené návštěvy na všech lůžkových odděleních včetně Oddělení dlouhodobě nemocných na ulici Dyjská.

„Návštěvy je možné uskutečnit od pondělí do pátku od půl třetí do pěti a v sobotu, neděli a ve svátcích od jedné do pěti,“ sdělil zástupce ředitele nemocnice Pavel Jajner, který současně zastává funkci tiskového mluvčího a náměstka léčebně-preventivní péče.

Jak doplnil, pokud na sobě budou lidé cítit jakékoliv známky respiračních onemocnění, je žádoucí, aby návštěvu hospitalizovaného v nemocnici odložili. „Důvodem je ochrana pacientů i zaměstnanců. Děkujeme za pochopení a ohleduplný přístup k pacientům i našim zaměstnancům,“ zakončil Jajtner.

Zákaz návštěv platil od 5. února. Důvodem byl zvýšený výskyt respiračních onemocnění. Podle sdělení hygieniků z poloviny března je epidemie chřipky již u konce. „Aktuálně dosahuje úrovně 1867 nemocných na sto tisíc obyvatel,“ sdělila v tiskové zprávě Renata Ciupek, která je šéfkou protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Brně.