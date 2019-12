Nemocnice nyní nabízí pacientům patnáct lůžek v moderních prostorách přímo v areálu nemocnice. Infekční oddělení se do této chvíle nacházelo na detašovaném pracovišti. V budově mimo areál Nemocnice Znojmo, která byla ve značně havarijním stavu. „Osobně nejsem zastáncem detašovaných pracovišť mimo areál nemocnice, protože svou logistikou jsou náročné na provoz nejen z pohledu finančního, ale především pro personál. Jsem rád, že se infekční oddělení dostává do nových prostor, které splňují parametry moderního zdravotnického zařízení,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Investiční akce začala 6. listopadu 2018, hotovo bylo letos 29. října. „Nyní začne okamžité stěhování oddělení do nových prostor. Částku 5,5 milionu investovala sama nemocnice na pořízení vybavení, nábytku, nových moderních polohovatelných lůžek pro pacienty. Oddělení je vybaveno potrubní poštou pro snadnější a rychlejší manipulaci se vzorky,“ přiblížila Veselá.

Nové prostory infekčního oddělení jsou oproti těm původním o několik generací dál, kvalitativní posun je obrovský. „Věřím, že toto nové oddělení bude pacientům, ale i personálu znojemské nemocnice dobře sloužit a nabídne jim příjemné prostředí. Jsem rád, že se nám v rámci Jihomoravského kraje podařilo zajistit peníze na tuto nákladnou rekonstrukci,“ zhodnotil rekonstrukci krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta s tím, že s novým ředitelem nemocnice Pavlíkem pracuje na přípravě dalších etap rekonstrukce nemocnice. Jednou z nich má být i vybudování zcela nového urgentního příjmu.



„Infekční oddělení má kapacitu 15 lůžek. Sedm jednolůžkových a čtyři dvoulůžkové pokoje s tím, že pokoje mají svoje hygienické a sociální zázemí pro pacienty,“ doplnil přínos pro pacienty ředitel Pavlík. Všechny přístupy do objektu jsou vybudovány jako bezbariérové.



Infekční oddělení je od padesátých let minulého století součástí znojemské nemocnice. Poskytuje služby pacientům z celé oblasti bývalého okresu Znojmo. V rámci hospitalizace se léčí všechna běžná infekční onemocnění nevyžadující intenzivní péči. Oddělení se specializuje na léčbu chronických virových žloutenek B a C. Dále jsou na oddělení léčeni pacienti s onemocněním jater včetně jaterní cirhózy či nemocní vyžadující očkování po kontaktu a poranění zvířetem. Oddělení poskytuje očkování proti infekčním nemocem a poradenskou službu osobám cestujícím do rizikových oblastí v zahraničí.