Podle vedení nemocnice jde o důležitý krok k řešení dlouhodobého problému s nedostatkem parkovacích míst. „Nová místa budou plynule navazovat na stávající parkoviště v areálu nemocnice. Je tedy zajištěné napojení na příjezdovou komunikaci a dopravní infrastrukturu. Bude navíc splňovat i požadavky na bezbariérovost,“ upřesnil ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka.

Celkem zde přibude sto čtyřicet nových parkovacích stání, dojde tak k navýšení kapacity parkování přibližně o jednu třetinu. Takové rozšíření by mělo podle vedení nemocnice výrazně ulevit stávající situaci. „Primárně jde o parkovací místa pro zaměstnance, ale zvýšení počtu by se mělo pozitivně promítnout i do okolí nemocnice a ulevit situaci s parkováním pro návštěvníky či pacienty,“ doplnil mluvčí nemocnice Pavel Jajtner.

Rozšíření parkoviště vyjde na 2,3 milionu korun a zaplatí ho kraj.