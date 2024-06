Rekonstrukce sociálního zařízení na Dětském oddělení Nemocnice Znojmo je ukončená. Opravené byly toalety, sprchy, koupelna a bylo také vybudováno samostatné sociální zařízení na jednom z pokojů. Práce na přestavbě trvaly necelý měsíc. Děti našly dočasné útočiště na Gynekologicko-porodnickém oddělení. Modernizace je součástí rekonstrukce sociálních zařízení na dalších místech v nemocnici.

Původní sociální zařízení na Dětském oddělení již nevyhovovalo dnešním požadavkům na hygienu a komfort. „Právě to vedlo k rozhodnutí provést zásadní změny. Rekonstrukce zahrnovala kompletní obnovu toalet a sprch. Provedeny byly bourací práce, instalovány byly nové obklady, dlažba a sanitární vybavení, které splňuje všechny moderní normy a standardy,“ shrnul zástupce ředitele a mluvčí znojemské nemocnice Pavel Jajtner.

Jak upozornil, jedním z důležitých prvků bylo také vybudování samostatného sociálního zařízení na jednom z pokojů. Umožňuje to větší soukromí a komfort pro hospitalizované děti a jejich rodiny. „Našim cílem je zlepšovat podmínky nejen pro pacienty, ale i pro návštěvníky a personál. Moderní, čisté a dobře vybavené sociální zařízení jsou nezbytnou součástí kvalitní nemocniční péče,“ upozornil Jajtner.

Doplnil, že během rekonstrukce byly hospitalizované děti dočasně umístěny na Gynekologicko-porodnické oddělení. Toto řešení zajistilo, že děti měly potřebné zázemí. Nyní se pacienti vrátili zpět na své oddělení, které tak bude fungovat bez dalších omezení.

Rekonstrukce byla součástí oprav sociálních zařízení na osmi místech v nemocnici. „Opravené jsou již veřejné toalety naproti urgentnímu příjmu, naproti vstupu do lékárny, naproti vstupu do polikliniky a naproti vstupu do infuzní terapie, dále naproti podatelně a na poliklinice u ambulancí urologie,“ vyjmenoval Jajtner s tím, že investici v celkové výši 4,36 milionu korun hradí nemocnice z vlastních zdrojů.