Nemocnice Znojmo naopak omezuje provoz testovacího a očkovacího místa. „Testování bude probíhat od pondělí 7. března vždy v pondělí, středu a pátek od sedmi do osmi hodin ráno. Očkování bude od března probíhat už pouze ve čtvrtek od půl osmé do půl dvanácté. „Reagujeme na aktuální poptávku jak po testech, tak očkování. V případě nárůstu požadavků jsme připraveni reagovat, ale pevně doufáme, že to již nebude potřeba,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Stejně tak nemocnice od 1. března přestává testovat všechny svoje zaměstnance. Testování bude probíhat nadále v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví pouze u neočkovaných zaměstnanců. V tuto chvíli v nemocnici chybí 140 zdravotníků. Z toho 42 v souvislosti s Covid-19. Nemocnice v tuto chvíli funguje bez většího omezení.

Všichni přijímaní pacienti budou testováni antigenním testem, ruší se tedy povinnost PCR testu před plánovaným příjmem. Výjimku z povinnosti testování mají osoby po prodělaném onemocnění v posledním měsíci – do 30 dnů od prvního pozitivního testu. „Hospitalizovaní pacienti budou testování vždy jedenkrát za sedm dní antigenními testy, protože se nám toto testování osvědčilo a zachytilo u některých pacientů nákazu,“ poukázal Pavlík.

V tuto chvíli je v nemocnici hospitalizováno 26 pacientů s nákazou Covid-19, z toho jsou dva pacienti v intenzivní péči.