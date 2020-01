Pokutu sto padesát tisíc korun dostala od České obchodní inspekce firma AGRO Boskovštejn. Podle inspektorů loni v únoru porušila povinnosti vodního zákona stanovené při nakládání se závadnými látkami a ohrozila tak kvalitu podzemních vod. Pokuta už nabyla právní moci.

Bohumír Rada. | Foto: DENÍK/Archiv

Firma měla vyčistit kanály, které slouží k odvádění závadných látek ze silážních žlabů. „A to tak, aby ze všech kanalizačních vpustí tekly závadné látky do příslušné jímky. Dále měla opravit zvýšený okraj silážních žlabů, aby těsnil. Zjistili jsme, že veškeré závadné látky splavené ze skladovacích ploch do obvodových žlabů, například směs drůbeží podestýlky, siláže, kalů z ČOV a podobně byly při čištění těchto žlabů umístěny na přilehlý nezpevněný terén,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno Tomáš Augustin s tím, že v minulosti za obdobné závady už firma dostala čtyři pokuty celkem za 250 tisíc korun.