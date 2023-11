Jedno z míst, kde se v posledních týdnech kupí zejména oblečení, je v ulici Rudoleckého. Vedle kontejnerů na plasty, papír sklo a elektro tam totiž roky stával i modrý kontejner k odložení textilu. V posledních týdnech zde již nestojí. Podle sdělení radnice o to požádali sami obyvatelé přilehlého domu. „Z ulice Rudoleckého byl kontejner odvezený na základě četných žádostí místních obyvatel, neboť se tu dlouhodobě hromadil nepořádek,“ sdělil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Jak upozornil, jen v Rudoleckého ulici eviduje město prostřednictvím Městské policie Znojmo od začátku srpna několik prohřešků týkajících se nepořádku u kontejnerů. „V jednom případě přišlo oznámení od občana, na jehož základě strážníci předali podnět k dořešení, tedy k úklidu v prostoru kontejnerů na tříděný odpad. Dalších několik podnětů vzešlo přímo od našich strážníků, kdy nahlásili problémovou událost a zajistili odklizení a úklid nepořádku,“ podotkl Kovařík.

Jeden prohřešek v souvislosti s ukládáním odpadu na jiném, než k tomu určeném místě, skončil pokutou. Podle Kovaříka ale padla v jiné lokalitě než v Rudoleckého ulici.

Někteří lidé, kteří ulicí procházejí, nepořádek nevnímají, spousta z nich se ale nad kupou oblečení a dalších věcí vyřazených z domácností, pozastavuje. „Nerozumím tomu, když je popelnice plná, odnesu přece odpadky do další, která je jen o pár stovek metrů dál. Nic hrozného to není, jen pár minut navíc. A postavit na ulici monitor nebo dokonce nábytek, to už vůbec nechápu," kroutila hlavou žena, která se představila jako Blanka. Příjmení uvést nechtěla.

Právě oblečení, které se zde po ulici často povaluje, může přitom pomoci dobré věci. Pokud lidé při předvánočním úklidu narazí ve skříních na zachovalé kousky, mohou je 8. prosince odnést jen o pár desítek metrů dál. Pravidelnou prosincovou sbírku pořádá Baltazar, charitní second hand, a to na faře, která sídlí a rohu ulic Bezručovy a Rudoleckého. Oblečení přijímá také charitní šatník, který je otevřený každé úterý od jedné do půl páté.

Ve Znojmě a jeho příměstských částí je celkem sto čtyřicet kontejnerových stání na tříděný odpad. „V nich je mimo jiné umístěno sto dvaašedesát kontejnerů na plast a sto dvaapadesát kontejnerů na papír. Ve čtrnácti kontejnerových stáních je umístěný kontejner na textil, který se sváží jednou týdně,“ sdělil Kovařík.