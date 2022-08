„První náraz do zdi jsem zažil na učilišti, kde nás nutili vařit podle norem z devadesátých let, jimž vévodila proslulá UHO (univerzální hnědá omáčka – pozn. redakce). Později to byl náročný dril v provozovnách. To mě na čas od vaření odradilo,“ říká nyní úspěšný kuchař, který se postavil na vlastní nohy.