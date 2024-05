Služba bude placená, část nákladů zaplatí firma, část rodiče. „Cena bude pro všechny stejná, zaměstnancům poskytne firma určité benefity. Za děti do tří let zaplatí rodiče tři tisíce za měsíc včetně jídla, za starší děti pak čtyři a půl tisíce za měsíc, také se stravou. Cenu jsme se snažili držet na nižší úrovni, zejména v porovnání s podobnými dětskými skupinami v okolí,“ vysvětlila Pastrňáková.

Mohli se také seznámit s pedagožkou, která skupinu povede. Své zkušenosti nasbírala nejen v České republice, ale i v Rakousku a na Islandu. Děti se budou v nové třídě také učit anglicky a německy.

Školka v režii města i dětské skupiny

Stejně jako minulý rok mohou rodiče děti mladší dvou let zapsat do třídy v mateřské škole na ulici Slovenská. „Opět platí, že mateřská školka otevře třídu pro děti od dvou do tří let. Kapacita této třídy je šestnáct dětí,“ sdělila vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Denisa Krátká. Loni se podobná třída otevřela poprvé.

Waldorf má šanci na přesun z Kuchařovic do Znojma. Město nabízí Louckou. Dočasně

Hned čtyři dětské skupiny otevřela postupně ve Znojmě Johana Mamrilla. Poslední se otevřela tento rok v dubnu na ulici Melkusova. „Nabízíme plnohodnotný program, výchovu a péči dětem již od osmnácti měsíců do šesti let. Reagujeme tak na rostoucí poptávku po jesličkách,“ podotkla. Kapacita každé skupiny je dvanáct dětí, záleží také kolikrát týdně děti do jesliček dochází.

Mladší děti přijmou za určitých podmínek i v dětské Montessori skupině Dobromysl. „Standardně bereme dětí od tří let, když je však dítě připravené dříve, je možné ho přijmout například už od dvou let. Důležité pro nás je, aby už nenosilo pleny,“ vysvětlila vedoucí skupiny Andrea Spáčilová. Ve skupině může být až devatenáct dětí, na nadcházející školní rok už je však naplněná.

Má dítě umět číst už ve školce? Odborníci napověděli, co je lepší

Skupiny a školky pro děti mladší tří let

NevoKids:

Děti mladší tří let: 3000 korun/měsíc

Děti starší tří let: 4500 korun/měsíc

Jesličky Miniklub:

Děti 2-3 roky: 5x týdně/4000 korun/měsíc; 3x týdně/3300 korun/měsíc; 2x týdně/2200 korun/měsíc

Děti 4-6 let: 5x týdně/6000 korun/měsíc; 3x týdně/4400 korun/měsíc; 2x týdně/2900 korun/měsíc

Dětská skupina Dobromysl:

Celodenní docházka na pět dní v týdnu: 6000 korun/měsíc