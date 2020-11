Nikoli volná lůžka. Personál k nim. To je největší problém, zní z brněnských fakultních nemocnic. Krajské páteřní nemocnice nová lůžka sice neustále utvářejí. Zaměstnanci k nim však chybí, neboť jich stovky skončily v karanténě.

Fakultní nemocnice Brno má v karanténě 549 zaměstnanců. „Snažíme se to zvládat, ale problém to je. Postupně se nám hlásí medici s pracovní povinností. Nenastoupili ještě všichni. Přislíbili nám 203 studentů vysokých škol. K minulému týdnu jsme jich měli umístěných kolem stovky. Čekáme,“ informovala mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Kvůli nedostatku lidí museli povolat zdravotníky z Dětské nemocnice, kde proto odložili plánovanou operativu. „Akutní péče o pacienty samozřejmě funguje běžně. Jen jsme odložili některé operace. Například trhání mandlí. Je to lepší, než aby děti v současné situaci ležely v nemocnici,“ doplnila.

Podobně je na tom i Fakultní nemocnice u svaté Anny. „Máme nakažených 167 zdravotníků. Snažíme se nějak pokrýt, co je potřeba. Výrazně nám pomohlo, že přišlo dvaašedesát vysokoškoláků. Potřebovali bychom ale další, především studenty posledních ročníků středních zdravotnických škol. Žádali jsme o sedmašedesát. Nemáme ani jednoho,“ uvedla mluvčí zařízení Dana Lipovská.

Studenty zdravotnických oborů potřebují i ve Znojmě, kde je mimo devětašedesát zaměstnanců. „Je to složité pro všechny, a to nejen sestavit služby a zajistit péči o pacienty, ale vykonávat práci v ochranných prostředcích a na různých odděleních. Přede všemi je potřeba smeknout. V nemocnici pracuje na stálo jedna medička plzeňské lékařské fakulty, na další dva mediky jsme dostali z kraje pracovní příkaz. Nemocnice by jich v tuto chvíli potřebovala asi třicet,“ nastínila tamní mluvčí Petra Veselá.

Naopak v menších nemocnicích v Kyjově na Hodonínsku a v Břeclavi je situace o něco lepší. „Personál v tuto chvíli zvládáme. Situaci máme pod kontrolou i díky dobrovolníkům, kteří se k nám hlásí. Myslím si, že největší krize, která nastala v minulém týdnu, už není tak enormní. Kvůli častým onemocněním personálu ale ještě zdaleka není vyhráno,“ sdělil mluvčí kyjovského zařízení Filip Zdražil.

Koordinaci zdravotnických posil z řad studentů má na starosti kraj. Podle mluvčí Moniky Brindzákové dělají, co mohou. „Je to postupný proces. Studenty jednoho po druhém obvoláváme a zjišťujeme, zda mohou nastoupit. Jakmile zjistíme, že jsou k dispozici, vyřídíme příkazy. Ty jim pak putují na mail, načež se vše musí dohodnout s nemocnicí a tak dále. Nejde to hned. Pan hejtman každý den podepisuje desítky příkazů a my musíme uspokojit všechny nemocnice v kraji,“ popsala.

Do Fakultní nemocnice Brno již nastoupila například medička Zuzana Fialová. „Měla jsem noční službu na chirurgii. Dostala jsem se ke dvěma operacím. Byla to nedocenitelná zkušenost, která mi umožnila nahlédnout do praxe,“ svěřila se.

Fakultní nemocnice neustále upravují provoz, aby měly volná lůžka. Putují k nim totiž i pacienti z jiných zařízení v kraji i mimo něj. Například ze Zlína, Vsetína, Boskovic, Kroměříže nebo Ivančic. Přijaly jich desítky. „Počet míst postupně neustále navyšujeme. Přesnou kapacitu proto říct nemůžu. Jak je potřeba, tak děláme další místa a tvoříme rezervy, abychom měli pořád dvacet až třicet lůžek k dispozici,“ vylíčila Plachá.

Svatoanenští mají pro Covid pozitivní pacienty pětapadesát volných standardních lůžek s kyslíkem a tři lůžka s umělou plicní ventilací. „I my přeorganizováváme volná lůžka a personál k nim. A jestli Vám dneska dávám nějaká čísla o volných lůžkách, zítra může být vše jinak nejen kvůli pacientům, ale také kvůli chybějícímu zdravotnickému – především nelékařskému – personálu,“ doplnila Lipovská.

Menší nemocnice jsou však o poznání zaplněnější. „Standardních lůžek máme pro Covid pozitivní pacienty vyčleněných devadesát, k včerejšímu ránu jich bylo volných osmnáct. Umělá plicní ventilace je u sedmnácti lůžek a volná byla dvě. Na anesteziologicko resuscitačním oddělení máme osmnáct a volných je momentálně zhruba pět, tam se to ale rychle mění,“ řekl v úterý Zdražil.