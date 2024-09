Odborný referent/ka vrchní referent/ka Oddělení majetkových daní Služba zahrnuje zejména následující činnosti: - správa daně z nemovitých věcí u přidělených daňových subjektů, tj. zpracování daňových tvrzení, vyměřování a doměřování daní, předepisování příslušenství daně, včetně ukládání pokut, - sledování plnění platebních povinností daňových subjektů, vracení přeplatků, předávání daňových nedoplatků k vymáhání - vyřizování opravných a dozorčích prostředků Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se můžete zúčastnit, pokud splňujete základní předpoklady stanovené podle § 25 odst. 1 zákona o státní službě, tj. a) jste státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; b) dosáhl/a jste věku 18 let; c) jste plně svéprávný/á; d) jste bezúhonný/á; e) dosáhl/a jste vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání; f) máte potřebnou zdravotní způsobilost; g) máte potřebnou znalost českého jazyka, nejste-li státním občanem České republiky Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo je třeba doručit služebnímu orgánu do 9. 9. 2024: - poštou na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno, - osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, - v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna3000@fs.mfcr.cz), nebo - do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: qdhny4c) Bližší informace k podávání žádostí a formulář žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz v sekci Nabídka zaměstnání Zaměstnanecké výhody: - 25 dní dovolené - 5 dní indispozičního volna - příspěvek na stravování - čerpání individuálních příspěvků z FKSP - možnost výkonnostních a cílových odměn - možnost využití nadpracovaných hodin formou celodenního volna až 2 dny v kalendářním měsíci Informace: - e-mailem 27 040 Kč

Detail nabízené práce