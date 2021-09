Na památku dostává od Lesonických dobový srážkoměr s konvičkou. „Tou konvičkou nám rozlévejte rovnoměrně peníze do obcí,“ vtipkuje Herman.

Bez dotací by ale prý Lesoničtí stavbu nikdy nezbudovali. „Stála asi pět milionů korun, pomohl Jihomoravský kraj a ministerstvo zemědělství,“ děkuje i směrem k hejtmanovi Janu Grolichovi, který s ním přestříhává symbolickou pásku. „Vím, že pro chodníky zvednou v obci ruku vždy všichni, vytvořit ale takovýto projekt vyžaduje i umění starostů takový projekt u lidí prosadit,“ oceňuje hejtman.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.