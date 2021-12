Dosud poslední úpravy se dočkala severní strana. „Národní kulturní památka má za sebou již sedmou etapu výměny oken. Letos se pracovalo na další části barokního konventu, a to na jeho severní části z Klášterní ulice. Do výměny třiadvaceti oken, jednoho repasovaného barokního okna a opravy vrat investovalo město téměř tři a půl milionů korun,“ informovala mluvčí znojemské radnice Soňa Bystřická.

Upozornila, že všechny repliky, jejich materiál i barevnost, vychází z historických podkladů a jejich vzhled museli schválit památkáři. „Okna jsou dvojitá, z masivu modřínu s nátěrem v barvě matné slonové kosti. Uvnitř je doplňují masivní modřínové parapety v barevně stejném odstínu,“ upřesnila Bystřická.

Dvoukřídlá vrata s takzvaným poutcem a nadsvětlíkem také prošla kompletní renovací. Dostala nový nátěr a barokní repliku kliky, aby zůstal zachovaný původní vzhled.

Stejně jako v předchozích etapách využilo město peníze ministerstva kultury, které poslalo sedm set tisíc korun.

„Od roku 2016 jsme vyměnili již 211 oken. Do jedné z dominant města, kterou Loucký klášter beze sporu je, budeme chtít i nadále postupně investovat. Nehledáme pouze možnosti v oblasti dotací, ale zkoušíme jednat i se soukromými investory, abychom formou společného projektu mohli památku i nadále zvelebovat,“ oznámil starosta města Jakub Malačka.

Příští rok se řemeslníci zaměří na okna na takzvané prelatuře při pohledu z Loucké ulice od budovy Staré školy.

Loucký klášter:



Areál Louckého kláštera, který byl v roce 2017 prohlášen za národní kulturní památku, je jednou z největších dominant města a jedním z nejcennějších dokladů pozdně barokního umění na Moravě. Město Znojmo je jeho vlastníkem od roku 2010, kdy jej na město bezúplatně převedl stát, avšak pod podmínkou nepřevoditelnosti majetku na další osoby po dobu dvaceti let. Další podmínkou je využití areálu ve veřejném zájmu. Od té doby se město snaží postupnými opravami měnit tvář Louckého kláštera k lepšímu. Investice putovaly například do bývalé jízdárny nebo do oprav fasády bývalé konírny. Od roku 2016 se po etapách pracuje na výměně oken. Areál Louckého kláštera je v současné době využíván zejména v suterénní části nového konventu, v objektu jízdárny a kladiva, a to společností Znovín Znojmo, která zde provozuje aktivity zaměřené na vinařství.