Zámek, který byl dlouho v bezútěšném stavu, se v posledních letech dočkal celé řady oprav, těmi nejnovějšími se pochlubila kastelánka Alena Lysá.

Jak poukázala, pro veřejnost otevřou další opravenou část zámku, a to východní křídlo. „Je součástí starého zámku a patří k jeho nejcennější části. Návštěvníci se mohou pokochat zejména původní barokní štukatérskou výzdobou italského sochaře a štukatéra Baltazara Fontany v různých barevných odstínech,“ sdělila.

Zdroj: Youtube

Původní štuky pochází z přelomu sedmnáctého a osmnáctého století. „V devadesátých letech minulého století byly sundány s tím, že se do pěti let musí znovu vrátit. Nakonec to trvalo osmadvacet let,“ upřesnila Lysá.