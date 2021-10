Dva Jihomoravané jsou v současné vládě Andreje Babiše. Ministryně financí Alena Schillerová a šéf školství Robert Plaga. Jižní Morava by měla mít zastoupení i v nové vládě. Rezort zdravotnictví zřejmě povede lékař Vlastimil Válek. A především má mít premiéra, Petra Fialu.

Petr Fiala | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Bývalý rektor Masarykovy univerzity je takřka jistota. „Nevím, co by se muselo stát, aby koalici sestavoval někdo jiný. V tuto chvíli je to naprosto nereálné, pravděpodobnost se blíží nule,“ myslí si politolog Filip Zachariáš.