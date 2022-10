Kromě většího počtu linek a četnějších spojů do městských částí, umožní nové autobusy i snadnější cestování například maminek s kočárky. „Budou totiž nízkopodlažní a nastupovat do nich budou moci cestující všemi dveřmi,“ ujistil výkonný ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary Zdeněk Suchan.

Dle podmínek smlouvy nesmí být vozy také starší víc, jak dvanáct let. Mezi jednotlivými linkami také budou moci cestující pohodlně přestupovat bez kupování dalších jízdenek. „Do budoucna počítáme také s navýšením obslužných kilometrů o sedmapadesát procent. Od nového roku už přibydou zcela nové linky pro Cínovou Horu, Koželužskou ulici a Městskou plovárnu Louka na Melkusově ulici,“ upozornil už dříve starosta Znojma Jakub Malačka.

Četnější by měly být i víkendové spoje do městských částí a zlepšit by se měla i návaznost městské hromadné dopravy na krajské linky z Brna.

Psota ve Znojmě končí: soutěž vyhrál jiný provozovatel autobusů

Příležitost prohlédnout si nové autobusy měli zájemci začátkem září na Horním náměstí. „Svezli jsme se, autobusy měly pohodlné nastupování i sezení. Uvidíme, jestli takové budou všechny v ostrém provozu,“ byl v očekávání Jaroslav Vyskočil.

Navzdory navýšeným službám se ale ceny jízdného nezmění, alespoň co se týká jízdenek zakoupených elektronicky a placených kartou. A také měsíčních či čtvrtletních jízdenek v e-shopu provozovatele, kterým je IDS JmK. „Zaveden bude režim pípni a jeď bez ‚odpípávání‘ při výstupu. To znamená, že pokud si do třiceti minut od vystoupení z autobusu, cestující pípne v dalším autobusu městské dopravy, bude celková cena jízdného levnější, než kdyby platil dvakrát samostatnou jízdenku po deseti koruně v případě plného jízdného,“ informoval o schválení nového ceníku starosta Znojma Jakub Malačka.

Podvodníci lákají z lidí na Znojemsku stovky tisíc. Případy si jsou podobné

Celodenní jízdné je zastropováno na 40 nebo polovičních 20 korun, pravidelně kupované měsíční předplatné v sobě zahrnuje dva měsíce zdarma. Papírová kartička pro seniory zůstává platná.

Nové sídlo dopravce bude v budově ČD na vlakovém nádraží.

Cestující by ale měli zapomenout na papírové jízdenky nebo počítat s tím, že za ně zaplatí víc. Od prvního listopadu totiž krajský provozovatel dopravy IDS JMK jejich ceny navyšuje. To platí i pro papírové měsíční, čtvrtletní a roční jízdenky.

Z důvodu klesajícího počtu prodaných jízdenek na poštách, tam bude jejich prodej od 1. listopadu ukončený. Podobně končí prodej papírových předplatných jízdenek na autobusových nádražích.