„Z celkové částky putuje do mateřských škol přibližně 5,7 milionu korun, do základních škol pak 25, 8 milionů. S některými opravami se začalo už dříve, další čekají na výsledky výběrového řízení,“ upřesnil za zřizovatele místostarosta Znojma Jan Grois, který má školství na starosti.

Nejvíce peněz, celkem 14 milionů korun půjde z městské pokladny do základní školy JUDr. J. Mareše. Projekt s názvem Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla vyřeší problém s přehříváním budovy v letních měsících. Celkové náklady ale přesahují dvojnásobnou částku. „Proto jsme požádali o dotaci z Evropské unie. Poskytnuta nám bude v maximální výši 11, 8 milionu korun. Nyní připravujeme výběrové řízení na dodavatele,“ poukázal Grois.

Na základní škole Mládeže byla dokončena výmalba budov, v jídelně je nová pec s třemi troubami a dělníci rekonstruují hygienické zázemí. „Plánovaná rekonstrukce kotelny ve školní jídelně se pravděpodobně přesune na příští rok, protože si vyžádá větší zásah, než se předpokládalo,“ podotkla mluvčí radnice Karolína Janečková.

Ve škole na Václavském náměstí už zrekonstruovali kotelnu, v jídelně opraví podlahy a obnovy se dočká i počítačová síť.

Na základní škole Přímětická pokračuje třetí etapa rekonstrukce toalet, do škol na náměstí Republiky a v Pražské ulici míří nové kotle do jídelen. „Ve škole JUDr. J. Mareše v ulici Klášterní již vyměnili vchodové dveře do dvora a vytvořili učebnu se speciální výpočetní technikou,“ dodala Janečková.

V mateřské škole na Dělnické ulici už je nově vymalovaná jídelna, v zimě dětem zatopí v nových plynových kotlích v oranžovém pavilonu. Na odloučeném pracovišti v Gránické ulici opravují řemeslníci střechu.

Malíři a podlaháři se činí v mateřské škole Pražská, na kompletní výměně oken se pracuje i ve budově v Slovenské ulici a v Přímětické brzy zahájí rekonstrukci kotelny. Vzduchotechniku školní jídelny vyřeší v mateřské škole Rudoleckého.