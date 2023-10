Nové parkoviště plánují v Přímětické. Město Znojmo si nechá vypracovat studii

/FOTO, VIDEO/ Nová místa k parkování by mohli získat řidiči ve znojemské Přímětické ulici. Parkoviště s napojením na okolní ulice tam plánuje vybudovat vedení Znojma. Na to, jak by se mohla oblast místním lidem známá pod názvem Amerika proměnit, si město nechá vypracovat podrobnou územní studii. Nové parkoviště má ulevit i jiným částem Znojma.

Parkoviště u takzvané Ameriky u Přímětické ulice ve Znojmě. | Video: Deník/Martin Moštěk

Původně se na místě plánovaného parkoviště nacházely soukromé garáže. Protože ale byly na pozemcích města, rozhodlo se je Znojmo před čtyřmi lety vykoupit a odstranit. Místo nich už tehdy vznikla odstavná plocha. Dvě garáže uprostřed plochy ale stojí dodnes. Podle vedení města to ale problém není. „Město jednalo s jejich majitelem o odkoupení. K dohodě zatím nedošlo, nicméně projektu to nijak nebrání,“ řekl mluvčí Pavel Kovařík. Územní studie se bude týkat lokality mezi ulicemi Přímětická a Resslova. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: ČÚZK, licence Creative Commons CC BY 4.0 Jak moc se lokalita v okolí bývalých garáží promění, ukáže právě územní studie. „Cílem studie bude navrhnout uspořádání plochy, zejména dopravní infrastruktury, veřejného prostoru a zeleně. Rádi bychom vybudovali šetrnější propustnou zelenou parkovací plochu, která napomáhá lepšímu vsakování a cirkulaci vody v krajině,“ vysvětlil mluvčí Kovařík. Pomohlo by to podle něj zlepšit mikroklima u frekventované silnice. VIDEO: Obchvatu Znojma pomůže nový trumf, přispěje k boji proti aktivistům Konkrétního zhotovitele studie zatím město nevybralo. Podle mluvčího Kovaříka musí o zadání zakázky nejdříve rozhodnout znojemští radní. „Předpokládáme, že rada rozhodne na svém zasedání na začátku listopadu. Dle návrhu smlouvy by poté měla být studie hotová do šesti měsíců od podpisu smlouvy,“ uvedl Kovařík. Nápad na vybudování nového parkoviště v Přímětické ulici vznikl už před několika lety. „Myšlenka, že by na místě mohlo být parkoviště už tady byla za našeho volebního období. Jako všude jinde je i ve Znojmě další parkování potřeba. Aut je zkrátka hodně a parkovacích míst málo. Současné vedení města si chce na nové parkoviště udělat podrobnou studii, což my jako zastupitelé kvitujeme,“ řekl bývalý znojemský starosta a současný opoziční zastupitel Jakub Malačka. Nové místa k parkování vítají i někteří místní. „Aut je ve městě hodně a zaparkovat se tady moc nedá. Je dobře, že bude nové parkoviště na kraji města. Snad to budou lidé využívat,“ řekl třeba Daniel Dvořák. Jiní jsou zase k projektu skeptičtí. „Parkoviště už tam pár let je. Aby to nedopadlo jako ten nesmyslný obchvat, který se staví co jsem na světě a nikdy hotový nebude,“ popsal své obavy Joseph Bäger. Město zvažuje plochu pro dodávky Parkoviště v Přímětické ulici podle Kovaříka uleví i jiným částem Znojma. Vedení města totiž zvažuje, že vyhradí část jeho plochy pro dodávky. „Tím by se ulevilo jiným lokalitám, kde je zvýšená potřeba parkování ze strany bydlících a kde parkující dodávky zabírají místa,“ sdělil Kovařík. Parkoviště je podle něj dobře dostupné i prostřednictvím městské hromadné dopravy Vedení Znojma chce postavit parkoviště i v dalších částech města. Vyhrazené místo v Přímětické bude součástí plánované sítě odstavných parkovišť. Bude zahrnovat také stání pro auta v ulici Marušky Kudeříkové a 28. října. Zdroj: Deník/Martin Moštěk Nová parkovací plocha se koncem léta otevřela i přímo v místní části Přímětice. Podle místních je ale nevyužívaná. „Podle mě o novém parkovišti lidé moc neví. Nevede k němu žádná velká cesta ani šipky. Navíc je tam brána, kterou si lidé musí sami pootevřít. O otevření se ani nikde moc nemluvilo a nepsalo,“ vysvětlil bývalý starosta Malačka. Mluvčí radnice Kovařík zmínil, že parkoviště v Příměticích při Menšíkově ulici je na pronajatých pozemcích, což je rozdíl oproti parkování v Přímětické. „Díky tomu, že pozemky pro nové parkoviště v Přímětické ulici jsou v majetku města, můžeme s ním počítat s jistotou i do budoucna a nevystavujeme obyvatele ani město nejistotě. To je obzvlášť důležité při plánování investic, jako je například doplňková infrastruktura, například osvětlení, ale také případná protihluková opatření," komentoval.

