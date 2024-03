Ve vytipovaných místech naštěstí nedošlo k vážným nehodám, ale radnice potřebuje tyto úseky výrazně zpomalit. „Jsou to místa, ke řidiči dlouhodobě překračují rychlost a navíc hrozí střet s chodci. Poblíž je třeba i mateřská škola,“ poukázal Třetina.

Spěchající šoféry ohlídá v letošním roce nový radar ve Znojemské ulici, po které míří auta na příjezdu do města od jatek směrem k zámku. „Další bude v Dukovanské v Polánce a třetí radar umístíme v rakšické Družstevní ulici,“ vyjmenoval starosta Třetina.

V rozpočtu má město na tyto radary vyčleněných šest milionů korun, návratnost očekává do dvou let. Podle vedení města ale není hlavním cílem opatření příjem z pokut, důležitá je bezpečnost v ulicích.

Požadavky obcí z okolí

O podobný radar, kde by hříšníci dostali pokutu za rychlou jízdu, usilovali i v dalších obcích v okolí Moravského Krumlova.

Křižovatka v Dobelicích je podle místních nebezpečná. V místě se stanou asi tři větší nehody za rok. „Máme obavy o děti, které ke hrám využívají prostranství na návsi v těsném sousedství silnice. Navíc stále nevíme, jak bude místo řešené do budoucna. Počítáme totiž s tím, že tudy budou jezdit těžká nákladní auta s materiálem na dostavbu Dukovan,“ uvažovala starostka Dobelic Miroslava Tručková. Podle jejího mínění by byl kruhový objezd ideálním řešením.

Křižovatka v srdci Dobelic. Řidiči tudy jedou od Hostěradic dál do Rybníků a Moravského Krumlova, nebo od Vémyslic směrem na petrovickou křižovatku.

Vesnicí řidiči podle ní často jedou nepřiměřenou rychlostí ze směru od Hostěradic. Často jedou i sedmdesát. Jiní zase nevěnují pozornost značkám. „Hlavně ti, kteří křižovatku neznají, často přehlédnou stopku,“ poukázala starostka Tručková.

Obec nedávno oslovila Moravský Krumlov, zda by místo neosadil radarem. „Kromě Dobelic nás oslovily i další obce, ale nejprve vyzkoušíme, jak se nám osvědčí v praxi. Podle požadavků bychom je pak umístili tam, kde o ně představitelé obcí projevili zájem,“ sdělil Třetina.

Dobeličtí se ale obávají případných dalších nákladů, které by pro malou obec z pořízení zařízení vyplynuly. „Ze zkušeností a ohlasů víme, že první rok jsou výnosy z pokut dobré, než si řidiči na radar zvyknou. Pak může nastat problém, radar už nebude vydělávat. Pokud bychom na něj museli přispívat, nebylo by to pro nás dobré řešení,“ uvažovala Tručková s tím, že by nejspíš byl ve hře za dva nebo tři roky.

Připomněla nehodu, která se stala před rokem v době jarních prázdnin, kdy dodávka a další větší auto skončily na prostranství na návsi. Naštěstí tam v té době žádné děti nebyly. Dopravní situace ve vsi by podle starostky vyžadovala rychlejší řešení.

Rychlost aut řešila studie

Kromě Dobelic sužují rychlá auta i obyvatele Jamolic. „Silnice je velmi frekventovaná a trápí nás těsná blízkost domů. Ze studie kterou jsme si, podobně jako Dobeličtí, nechali zpracovat, vyplynulo, že velká část řidičů v obci maximálně povolenou rychlost nedodržuje,“ poukázala starostka Jamolic Dana Jarolímová.

Jak připomněla, na řadu řidičů stačí i obyčejný upozorňující radar, který auta zklidní a zpomalí. „Na pouhý pohled přece nevědí, jestli je pod pokutami, nebo není,“ uvažovala.

Sama očekává výsledky a zkušenosti, které po nějaké době používání trojice nových radarů přinese v Krumlově. „Jsme malá obec a nemůžeme si dovolit například zřízení obecní policie. Zjistíme tedy, jaké budou závěry z hlediska financí i personálního vytížení,“ zakončila Jarolímová.