Přijít na Horní náměstí mohou zájemci už ale v deset hodin dopoledne, prezentace skončí ve čtyři odpoledne. „Cestující si mohou v autobusech také zdarma projet zcela novou trasu na Cínovou horu, trasu do Dobšic, na Pražskou ulici , do Oblekovic či Přímětic,“ upřesnil Přemysl Karpíšek, předseda dopravní komise městské rady.

Psota ve Znojmě končí: soutěž vyhrál jiný provozovatel autobusů

Kromě většího počtu linek a četnějších spojů do městských částí, umožní nové autobusy i snadnější cestování maminek s kočárky. Budou totiž nízkopodlažní a nastupovat do nich budou moci cestující všemi dveřmi.

Dle podmínek smlouvy nesmí být vozy také starší víc, jak dvanáct let. Mezi jednotlivými linkami také budou moci cestující pohodlně přestupovat bez kupování dalších jízdenek. „Do budoucna počítáme také s navýšením obslužných kilometrů o sedmapadesát procent. Od nového roku už přibydou zcela nové linky pro Cínovou Horu, Koželužskou ulici a Městskou plovárnu Louka na Melkusově ulici,“ upozornil starosta Znojma Jakub Malačka.

Četnější by měly být i víkendové spoje do městských částí a zlepšit by se měla i návaznost městské hromadné dopravy na krajské linky z Brna.

Příležitost prohlédnout si nové autobusy si nenechá ujít ani Jakub Vychodil. „Zajímá mě to, půjdeme se s klukama podívat," poznamenal.