Změna přišla bez varování. „Nikdo nás o změně neinformoval, dozvěděla jsem se to náhodou až když bylo vše ujednáno. Jen jedna úřednice poté poslala informativní dopis s poděkováním,“ neskrývala rozčarování Alena Lichá, dlouholetá předsedkyně komise znojemské části Hradiště. Prodlouženou ruku starostů druhého největšího města v kraji zastávala zhruba jedenáct let.

Na stejný způsob výměny si stěžují i v dalších devíti městských částech. Výtky směroval k vedení i bývalý starosta Jakub Malačka, který je nyní v opozici. „Chápu, že jste tam dali svoje lidi, i když ti dosavadní nebyli s politikou nijak spojení. Nikdo jim však za práci ani nepoděkoval a dozvěděli se to ze zápisu z rady města na webu,“ upozornil Malačka na veřejném zasedání zastupitelů.

Vadí mu také, že na místa předsedů dosadili současní představitelé své rodinné příslušníky. „Nově jmenovaná předsedkyně Oblekovic je dcerou místostarostky Bohumily Beranové. Zásadní ale je, že tam nemá ani trvalé bydliště. To mi přijde nešťastné. Je totiž důležité, aby lidi mohli se svými dotazy či problémy za tím člověkem přijít. To teď není v Oblekovicích možné,“ namítal Malačka.

Také do městské části Hradiště byla do funkce jmenována blízká příbuzná statutární místostarostky Petry Svedíkové Vávrové. Bez vedení jsou navíc v Kasárnách. „Proč jste za každou cenu odvolali současného předsedu, když jste za něho neměli náhradu?“ ptal se Malačka.

Podle starostky Ivany Solařové je vše teprve na začátku. „Komise jsme ustanovovali teprve nedávno, bývalým předsedům samozřejmě poděkujeme. Co se týká Oblekovic příbuzenský vztah není diskriminační. Nová předsedkyně tam nemá trvalé bydliště. Ale jde o to, že žije v místě celý život a problematiku místních zná, i když tam nemá trvalý pobyt. Na obsazení postu předsedy Kasáren pracujeme,“ ujistila Solařová.

Pochybnosti vyvracela i místostarostka Bohumila Beranová. „Pracujeme na tom, abychom dostáli všem slibům a podmínkám. Moje rodina je v Oblekovicích čtvrtou generaci, sama jsem asi osm let dělala předsedkyni komise. Dcera byla u toho a problematiku zná, její nominaci schválila koalice. Telefonní číslo mají lidé k dispozici a volají ji,“ uvedla Beranová.

Rozčarování o nedodržení předvolebních slibů koalice o větší otevřenosti radnice vůči obyvatelům tím nevymizely. „Ani s dřívější politickou výměnou na radnici se komise městských částí historicky neobměňovaly. Protože v ní pracovali především nadšení dobrovolníci. Místní komunikovali s lidmi, kteří tu bydlí od narození. Bez ohledu na jejich politické názory. Až nyní byli do komise nominováni lidé z politických stran, lidé je ale většinou neznají. Bývalých členů zůstala jen hrstka,“ nelíbí se ani Přemyslu Karpíškovi, dlouholetému členu komise na Hradišti.

Navrhl vedení radnice setkání obyvatel v kulturním domě, na němž by se jim nová předsedkyně představila a řekla své priority. „Zatím na sociální síti Facebook oznámila vytvoření nové stránky, která nahradí tu dosavadní, už zavedenou. Plusový bod získala jen Bohumila Beranová, která projevila zájem o účast na takovém setkání,“ ocenil Karpíšek.

Místním jde podle něj o to, aby zůstala zachována návaznost na kulturní akce pořádané komisí ve spolupráci s nadšenci. „První nedostatky se projevily už na rozsvěcování vánočního stromu. Dříve paní Lichá vařila a rozdávali jsme lidem její punč a čaj zdarma, nyní to bylo za poplatek. A ještě čelíme nařčení přítomné místostarostky Svedíkové, že jsme sabotovali elektrický přívod na svícení stromu a ohřev punče. To není dobré,“ krčil rameny Karpíšek.

Přitakávala i Alena Tichá. „Vždycky, když bylo potřeba něco vyřídit, oběhli jsme lidi v celé vesnici. Nová předsedkyně studuje v Bratislavě a když jsem se s ní snažila spojit, abych jí předala agendu, nepřišla. Jen zajištění provozu kulturního domu vyžaduje spoustu úkolů,“ nastínila Lichá.

Místostarostky to vidí jinak

Výměna členů a předsedů komisí je podle místostarostky Bohumily Beranové logickým krokem navazujícím na politickou obměnu na radnici. „Ano, došlo k ní po letech, protože dosud bylo na radnici v podstatě stejné vedení. Své zastoupení mají v komisích ale i strany z opozice. S novými předsedy jsme v kontaktu a už s nimi pracujeme. Chceme se setkávat častěji, než tomu bylo zvykem a velmi se na to těším,“ ujistila Beranová.

Podle Petry Svedíkové Vávrové část dosavadních členů v Hradišti, mezi něž patří i její neteř a nová předsedkyně Tereza Kubíková, v komisi zůstala. „Zbylí členové byli nominováni tak, aby pokryli různé profese, věk i zájmy. Všichni jsou odhodláni vnést do života v příměstské části nové impulzy, nápady a zas ji posunout o kousek dál,“ je přesvědčená Svedíková.

O kvalitu práce nových komisí se prý nemusí obyvatelé obávat. „Je nachystána rozsáhlá agenda, jíž se komise budou muset zabývat. Bude čas i na setkání s občany či různé kulturní akce,“ dodala statutární místostarostka Petra Svedíková.

Komise / předseda pro příměstské části Znojma:

- Přímětice / Ivo Novák

- Hradiště / Tereza Kubíková

- Konice / Jindra Muchová

- Popice / Jan Fatura

- Mramotice / Martin Horáček

- Kasárna / neobsazeno

- Načeratice / Jitka Kubíková

- Derflice / Ondřej Kliner

- Oblekovice, Bohumilice a Nesachleby / Bohumila Gombárová

- Znojmo – Louka / Martin Pikola