Členové současné opozice, konkrétně lídři koalice Spolu, hnutí Naše Znojmo, Pro Znojmo, Znojmáci a nezávislí zastupitelé podepsali v minulých dnech společné memorandum.

Díky přestupu stávající místostarostky Bohumily Beranové z hnutí Znojmáci mají v zastupitelstvu těsnou většinu. Koudela sdělil, že personální rozdělení funkcí brzy oznámí. „Můžu ale říct, že jsme se snažili každý post obsadit tak, aby v něm daný člověk uplatnil svoji odbornost a byl nejlepší možnou volbou pro konkrétní funkci. A to i s ohledem na to, abychom se mohli po mimořádném zastupitelstvu co nejdříve pustit do práce," komentoval.

Jakub Malačka prohlásil, že i přes vyšší počet uskupení v nové koalici, nebudou měnit počet místostarostů. Nyní jsou ve městě tři. „Už dneska víme, že budeme levnější než dosluhující koalice. Ušetříme hromadu peněz na našich politických platech. Počet funkcí bude stejný, ale bude jich méně placených," nastínil Malačka.

Jiří Kacetl, který je lídrem Pro Znojmo naznačil, že pozice místostarostů by mohla zastávat stejně jako doposud Bohumila Beranová, dále Malačka za hnutí Naše Znojmo a právě Kacetl. „Ale ještě to upřesníme. I co se týče uvolněnosti, neuvolněnosti. To ještě musíme dořešit," podotkl Kacetl.