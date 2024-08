Mezi devíti hlavními prioritami nového vedení města Znojma je obnovení investičních aktivit, stabilizace městských financí, zvýšení bezpečnosti, posílení transparentní komunikace a řešení reálných problémů občanů Znojma.

Vedení města se v prvé řadě zaměří na bezpečnost a rozhýbání investic. „Zaměříme se na zvýšení efektivity fungování Městské policie Znojmo, budeme pokračovat v modernizaci a rozšíření kamerového systému a navážeme na projekt Bezpečná škola,“ sdělil místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Město také zavede do praxe deset kroků, které mají přispět k bezpečnějšímu Znojmu. „Cílem je situaci ve městě zklidnit. Velmi důležité je pro nás také rozhýbání investičních projektů. Vyvineme maximální úsilí na dokončení revitalizace jízdárny v Louce, budeme pokračovat v opravách veřejných prostranství v městské památkové rezervaci, celoplošných opravách vozovek i parků,“ vyjmenoval Malačka.

V plánu je také příprava projektu na postupnou rekonstrukci městských bytů. „Plánů je hodně, ale musíme mít na zřeteli reálný personální stav na odboru investic,“ poukázal Malačka.

Další důležitou oblastí je doprava a parkování. Jak již Deník informoval, nové vedení města hodlá připravit a představit návrh rezidentního parkování, které bude upřednostňovat občany Znojma. „Budeme instalovat chytré přechody a pokračovat v zavádění inteligentních semaforů, které zajišťují plynulejší průjezd. Zřídíme záchytné parkoviště u autobusového a vlakového nádraží. Maximálně aktivně podpoříme dostavbu silničního obchvatu Znojma, projektovou přípravu obchvatu městské části Kasárna a modernizaci železniční sítě,“ sdělil místostarosta Jiří Kacetl.

Nové vedení města slibuje narovnat podmínky pro sport a rozšířit nabídku aktivit pro malé děti. V plánu je modernizace škol a zavádění inovativních technologií. Znojmo zahájí přípravy na výstavbu nové budovy Domova pro seniory, podpoří terénní a ambulantní služby a mobilní hospicovou péči.

„Zaměříme se i na podporu mladých rodin prostřednictvím projektů na výstavbu startovacích bytů a modernizaci dětských hřišť. Důležitá je pro nás také spolupráce s Nemocnicí Znojmo na rozvoji zdravotnictví a v oblasti investic,“ poukázal radní Pavel Jajtner, který má v gesci sociální oblast.

Vedení města se zaměří také na aktivní zapojení občanů do rozvoje města. K zásadním projektům jsou v plánu referenda, aby obyvatelé mohli spolurozhodovat o budoucnosti svého města. „Ať už se jedná o nové využití budovy bývalých městských lázní, hasičské zbrojnice na ulici Pražská, nebo možnosti přesunu městského úřadu do budov v majetku města, chceme slyšet váš názor. Tyto projekty ovlivní Znojmo na mnoho dalších let a je důležité, aby Znojmáci měli možnost se k nim vyjádřit,“ vzkázali společně lidé ve vedení Znojma.