Pomyslné červené tlačítko volební kampaně stiskl před několika dny nynější starosta Jakub Malačka, když ohlásil vznik vlastního politického uskupení. „Podrobnosti oznámíme na jaře,“ informoval první muž města, který do jeho vedení původně usedl pod hlavičkou ČSSD. Ze strany ale před rokem vystoupil kvůli nesouhlasu s celostátní politikou.

Klid rozvířil vzápětí facebookový příspěvek současného člena koalice uskupení Pro Znojmo. Mířil na ředitele nemocnice Martina Pavlíka. Podle autorů zneužívá nemocniční zpravodaj k vlastní prezentaci. Před časem totiž šéf nemocnice kandidoval do Senátu v barvách ANO a v politickém zákulisí Znojma kolují už delší dobu domněnky o jeho zájmu usednout i na radnici. „Měl by hrát otevřenou hru a odhalit karty. Bylo by fér, kdyby řekl, jestli bude kandidovat, či nikoliv,“ komentoval zveřejnění příspěvku předseda Pro Znojmo Lukáš David.

Martin Pavlík se následně vyjádřil jednoznačně. „V současné době nezvažuji žádnou konkrétní nabídku na moji kandidaturu v žádných volbách, ty letošní komunální nevyjímaje. Nikdy jsem nebyl a nejsem členem žádné politické strany, hnutí, sdružení. Kandidovat se nechystám a plně se věnuji Nemocnici Znojmo a pacientům,“ reagoval důrazně Pavlík.

Facebookové přestřelce přisuzuje politický podtext i pirátský předseda Pavel Nevrkla. „V širším ohledu to souvisí s volbami. Myslím, že pan Pavlík neučinil šťastné rozhodnutí, když se za ANO ucházel o senátorský post a vrhl se do politiky,“ zamýšlel se Nevrkla.

Čerstvou novinkou na znojemské politické scéně je spojení KDU-ČSL s ODS. Inspirací jim je republikové uskupení SPOLU. „Jsme stabilní strany a celorepublikové uskupení ukázalo, že je lidé vnímají dobře. Budeme mít také lepší vyjednávací pozici. Jsme před podpisem koaliční dohody,“ potvrdil novinku předseda křesťanských demokratů Marek Venuta.

Podle celostátního modelu jim bude chybět v týmu TOP 09. Ta se nyní domlouvá na spojení sil se Znojmáky. „Rádi bychom se navzájem inspirovali dobrými věcmi, je škoda tříštit potenciál jednotlivě. O tom, zda předjednanou koalici podepíšeme, budeme jednat příští týden,“ potvrdila Martina Špačková ze znojemské TOP 09, která se bude rovněž ucházet o její předsednictví.

Větší ambice mají i znojemští Piráti, které v současném zastupitelstvu prezentuje pouze jeden člen a strana je v opozici. Do voleb by neváhali jít v silnějším uskupení s dalším politickým partnerem. „Chtěli bychom překročit desetiprocentní hranici a více se podílet na modernizaci města. Už koncem roku jsme oslovili některé politické subjekty. Problém ale je, že máme na některé věci rozdílné názory,“ nechtěl jmenovat konkrétní oslovené předseda znojemských Pirátů Pavel Nevrkla.

Partnerství by nenašli v současné době například v uskupení Pro Znojmo. „V tuto chvíli si s Piráty rozumíme programově velmi málo, ale ani žádné jiné sňatky z rozumu nyní neplánujeme,“ nechal se slyšet předseda Pro Znojmo Lukáš David.

Samostatnou cestu zvolí podle informací Deníku Rovnost pravděpodobně i hnutí Starostové a nezávislí a také ANO. „Sestavujeme kandidátku a zatím hodláme jít do voleb sami, pokud se na celostátní úrovni nerozhodne jinak. Stejně jako v minulosti se ale nebráníme kandidatuře nečlenů či nezávislých osobností,“ uvedl za znojemské ANO Jan Blaha.

Podle znojemského politologa Jaromíra Příkazského bude úspěch jednotlivých uskupení záležet především na tom, čím osloví voliče. „S tématy ve Znojmě dlouhodobě nikdo moc nepracuje. Favority na vítězství tak může být tandem Jakub Malačka a Jan Grois, kteří se dlouhodobě prezentují a mají dobře zvládnutý marketing. Podle současného rozložení sil ale bude kandidátů na vítězství víc,“ zvažoval Příkazský.

Černým koněm by se naopak mohlo stát hnutí ANO, které podle něj postrádá silného lídra. „Tím by mohl být právě Martin Pavlík, záleží, jak moc myslí své prohlášení o neúčasti v politice vážně,“ poznamenal politolog. Překvapit by tak mohly nečekaně i výsledky opoziční SPD.

Větší šance než dřív, má podle Příkazského díky nové koalici KDU-ČSL s ODS, přičemž získat mohou víc především lidovci. Logické je i spojení TOP 09 se Znojmáky, kteří se jednotlivě pohybují na volitelné hranici. „Přetlak je na středu politického spektra, kde se nachází také Pro Znojmo a STAN. Oblíbené značky, které by ale měly ve volném prostoru najít téma, kterým přesvědčí nové voliče a neztratí ty své dřívější protestní,“ upozornil Příkazský.

Složitou situaci mají ve Znojmě Piráti, kteří naráží na tradiční základnu voličů bez liberálních potřeb. Zajímavé bude také sledovat, zda potrvá propad komunistů, stejně jako sociálních demokratů. „V komunálních volbách se totiž skoro vždy projeví i celostátní vývoj událostí, lidé je reflektují a podle toho vypadá i volební účast,“ zakončil Jaromír Příkazský.