Krátká čekací doba, minimální čas strávený v nemocnici, rekonvalescence v domácím prostředí a rychlý návrat do života. To jsou hlavní výhody jednodenní chirurgie, kterou Nemocnice Znojmo spustí od října. Týkat se bude chirurgických, ortopedických, gynekologických či urologických zákroků. Pacienti podstoupí zákrok o víkendu.

Důvodem je skutečnost, že stále více pacientů vyhledává tento typ chirurgie. „Zavedením vyhovíme řadě pacientům, ale také přispějeme ke zkrácení čekacích lhůt na složitější zákroky,“ vysvětlil ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka.

V červnu již v nemocnici vyzkoušeli, jak by jednodenní chirurgie fungovala, aby sledovali proces od předoperačního vyšetření, přes nástup do nemocnice, až po propuštění do domácího prostředí.

Jednodenní chirurgie představuje moderní způsob chirurgické léčby, kdy pacient přichází ráno nalačno, podstoupí operaci a do čtyřiadvaceti hodin odchází domů. Pacienti tento přístup oceňují zejména z důvodu pracovního nasazení, kdy nechtějí mít dlouhou absenci v zaměstnání. „Důležité je si ale uvědomit, že takto můžeme operovat pouze pacienty s určitou diagnózou a v určitém zdravotním stavu,“ upřesnil ředitel Kavka.

Jednodenní chirurgie se aplikuje především při miniinvazivních, laparoskopických a artroskopických operacích, které jsou radikální, ale zároveň natolik šetrné, aby mohly být provedeny bez nutnosti hospitalizace. „Ve znojemské nemocnici se jednodenní chirurgie zaměří na oblast chirurgie, ortopedie, gynekologie a urologie. Po zákroku se pacient může do několika hodin vrátit do domácího prostředí,“ doplnil mluvčí nemocnice Pavel Jajtner.

Co když nastanou komplikace? „V případě komplikací při zákroku je pacient automaticky přijat k hospitalizaci, aniž by musel být kamkoliv převážen, jako tomu bývá v jiných zdravotnických zařízení,“ doplnil Kavka.

Zákroky provedou lékaři na centrálním operačním traktu, mimo jeho hlavní provoz. „Tedy především v sobotu či v odpoledních hodinách. Mnoho pacientů ocení možnost absolvovat zákrok o víkendu, protože to nenaruší jejich pracovní týden,“ upozornil Jajtner.

Zavedením jednodenní chirurgie nemocnice uvolníme termíny pro závažnější a časově náročné, ale plánované operace, jako jsou náhrady kyčelních kloubů, náhrady kolenních kloubů, operace páteře, operace velkých břišních kýl, velké cévní operace a další. „Tím významně zkrátíme čekací lhůty na zmiňované operace. Tento způsob operativy v regionu chyběl a přes poměrně složité zajištění provozu jednodenní chirurgie posune úroveň zdravotnické péče v nemocnici o několik stupňů výše,“ uzavřel Kavka.