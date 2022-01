Vlastní zkušenost s řáděním motorkářů v lese poblíž Kaprálova mlýna u Ochozi u Brna má strážce přírody v Moravském krasu Michal Medek. „Při snaze zastavit skupinu tří motorkářů do mě jeden z nich najel. Při manévru upadl a druhý se na mě chystal vrhnout. Mezitím ale na třetího z nich vystartoval turista. Ze zatáčky pak vyběhla skupina lidí a motorkáři raději zmizeli,“ popsal před časem Deníku Rovnost Medek, který ze šarvátky odjel se zraněnou nohou.

Pokud řidič uzná svou chybu na místě mohou mu strážci udělit blokovou pokutu ve výši od pěti set do tisíce korun. „Když se nedohodnou, postupuje se věc správnímu řízení, kde jsou pak pokuty mnohonásobně vyšší,“ upozornil Franc.

Ředitel Národního parku Podyjí na Znojemsku Tomáš Rothröckl hovořil až o deseti tisících korunách. Také tam se zvlášť v posledních dvou covidových letech, kdy lidé přírodu vyhledávají častěji, navýšil počet turistů o desítky procent. Vzrostly i problémy. „Chápeme, že někdy je těžké zaparkovat na oficiálním parkovišti, proto se snažíme nejdřív poradit. V závažnějších případech ale pokutu nebudeme váhat použít, nevyhnuli se jí někteří řidiči už v minulosti“ řekl Rothröckl.

Sraz dobrodruhů ve Znojmě: přiblíží řeč lovců lebek i výpravu na Severní pól

Výhodou je nyní podle něj to, že může strážce auto i zastavit. „Dřív jsem tam mohl stát a mávat, jak jsem chtěl, ale když to řidič nerespektoval, mohl jet beztrestně dál. Teď je to dané zákonem,“ uvítal novou pravomoc šéf národního parku.

Řidiče mohou dohledat policisté podle registrační značky, důkazem může být fotografie či video z mobilního telefonu. „Pokuta může vyšplhat až do výše deset tisíc korun,“ potvrdil Rothröckl.

Díky novele musí v chráněném Podyjí počítat s tučnou pokutou i odvážní vodáci, kteří neodolají zakázané plavbě po řece Dyji.

Také ohňostroje

V oprávněných případech chtějí nové pravomoci využívat i strážci Chráněné krajinné oblasti Pálava na Břeclavsku. Zaměří se ale i proti svérázným pyrotechnikům. „Na Svatém kopečku je už klidněji, díky vyhlášce města. Silvestrovské noci jsou tam teď mírnější. Zvažujeme ale, že zákaz pyrotechniky rozšíříme i na ostatní vrchy Pálavy. To jsme dosud nemohli,“ naznačil vedoucí chráněné oblasti Jiří Kmet.

Podobně uvažují i v Moravském krasu. „Přímo v centru oblasti se nachází například hotel Skalní Mlýn a silvestrovské oslavy se tam konají včetně ohňostrojů. To území neprospívá,“ zvažoval využití nových možností vedoucí Franc.

Štědré Znojemsko: do kasiček koledníků vměstnali lidé statisíce

K propasti Macocha jezdí na výlety i Dalibor Švec z Brna. „Je pravda, že chceme zaparkovat co nejblíž a často je to problém. Měli bychom přitom ale brát ohled i na přírodu, jen jsme trochu líní,“ přiznával.

Výhrady měl Luboš Straka ze Znojemska. „Neškodilo by víc vyhrazených míst pro parkování, aby lidi nemuseli porušovat zákon,“ namítal.

Nové pravomoci strážců přírody



V chráněných oblastech a národních parcích mohou zastavovat auta a dávat blokové pokuty.



Za nelegální vjezdy nebo nedovolené parkování.



Na místě mohou udělit pokutu ve výši 500 až 1 000 korun.



Ve správním řízení se může pokuta vyšplhat až do 10 000 korun.



Správci CHKO mohou nově omezit nebo zakázat používání pyrotechniky.



V národních parcích už zákaz pyrotechniky platí z dřívějška.



Na jižní Moravě jsou



Národní park Podyjí

CHKO Pálava

CHKO Moravský kras.