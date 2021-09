V případě nevrácení na místo běží dál půjčovné do doby nápravy

Půjčit si je mohou osoby nad 18 let

Koloběžku si může zapůjčit osoba starší osmnáct let. Zájemce musí mít staženou mobilní aplikaci Bird, která je volně dostupná na App Store i Google Play. Zarezervovat si ji může patnáct minut předem a za minutu jízdy zaplatí pět korun, minimální částka je však dvacet korun. V případě zájmu by mohlo příští rok jezdit ve Znojmě až sedmdesát koloběžek.

Podle starosty Malačky je ale rychlost v památkové zóně omezena na patnáct kilometrů v hodině. Jinde může jet jen po vyznačených cyklostezkách a silnicích rychlostí pětadvacet kilometrů za hodinu. „Při pokusu opustit vyznačenou zónu, například do ulice Obroková, která je neprůjezdná, se automaticky odstaví motor a firma o tom dostane hlášení. Všechny koloběžky mají GPS lokátory,“ ujistil starosta s tím, že i pro koloběžky platí pravidla silničního provozu. Také pokud koloběžka nebude vrácena na určené místo, nepůjde ukončit jízda a uživateli budou pořád strhávány peníze.

