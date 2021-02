Úřední hodiny jako před epidemií koronaviru. Stále s přísnými opatřeními. Většina obecních a městských úřadů se v pondělí s vyhlášením nového nouzového stavu vrátila téměř do běžných kolejí.

S novým nouzovým stavem přišlo jen několik kosmetických úprav dosavadních vládních nařízení. Týkají se například knihoven, které mohou od pondělí otevřít výdejní okénka. Jednou z nich je i Městská knihovna Blansko. | Foto: Městská knihovna Blansko

Městský úřad v Blansku měl podle tajemníka Josefa Kupčíka dosud otevřeno jen dvakrát po pěti hodinách v týdnu. Od pondělí je otevřeno od osmi do pěti odpoledne a to samé ve středu. V pátek funguje pokladna od osmi ráno do jedné hodiny odpoledne. Ostatní dny si mohou lidé sjednat schůzku. „Hodně se nám osvědčil rezervační systém, který lidé využívají stále ve větší míře. S čím ale bojujeme, je to, že děti nemohou do školy. Některé maminky úřednice zůstávají doma a na úřadě pak samozřejmě chybí. Náhradu za ně nemáme,“ řekl Kupčík.