Primárně bychom chtěli s kolegy řešit odstavné plochy. Je to nejrychlejší, co lze teď udělat, protože parkovací dům nepostavíme za rok. Nejsou k tomu totiž projektové dokumentace, pouze studie, jak by vše mohlo vypadat. Dobře víme, že než se dopracujeme ke stavebnímu povolení, bude to trvat. Budeme ale pracovat na projektech.

Samozřejmě. Důležitá je komunikace, zbytečně vzniklo něco, co ani městem rezonovat nemuselo. Dlouhodobě Galerii a Prostor sleduji a podporuji. Když je tady šikovný spolek a stará se o část kultury, je důležité se doplňovat, pomáhat a sledovat, jak se jim daří. Musí to být vyvážené. Podporu si určitě zaslouží a jsem pro, aby se situace urovnala. Navíc se chtějí dále rozvíjet, s tím jim nejspíš taky pomůžeme. Teď se například buduje kulturní kreativní centrum, třeba budou tyto prostory vyhovovat.

Celá koalice stojí na tom, že spolu budeme spolupracovat. Bezpečnost jsem si vzal pod sebe, jak to má ze zákona být. Pan Malačka byl velmi aktivní a o situaci se zajímal, já jsem s kroky seznámený a souhlasím s nimi. Je důležité je nastavit tak, aby fungovaly i v případě situace ve Znojmě. Postupně plánujeme tyto kroky převést do jednotlivých opatření.

Bude jmenovaný můj dosavadní zástupce Karel Semotam, abychom tu změnu udělali co nejrychleji, pokud možno už od příštího týdne. I tak budu muset nějakou dobu spolupracovat a pomáhat. Přece jen se to za těch deset let nějak nastavilo a není jednoduché to ze dne na den měnit. Karel Semotam se v těchto věcech orientuje. Pro fungování Besedy to bude to nejlepší, co může v tuto chvíli být, než aby začínal někdo nový úplně od začátku.

Navíc chceme vyřešit parkoviště na ulici 28. října a na ulici Resslova, kde je možné vše zvládnout do dvou let, tak abychom odstavné plochy tady skutečně měli. Mezitím budeme řešit parkovací systém v centru města, už na to existuje studie, se kterou se chci seznámit. Hodně se tomu věnují kolegové z Pro Znojmo, takže tam sázím i na spolupráci s nimi a na to, že se této problematice dlouhodobě věnují.

Do čeho se pustíte jako první při rozhýbání investic?

V první řadě musíme personálně stabilizovat odbor investic, aby byl dostatek úředníků. Prioritně pak musíme vyřešit Jízdárnu, kterou je potřeba dotáhnout do zdárného konce. Dále pak Radniční věž. Začneme řešit také komplexní opravy chodníků. Jednou z priorit jsou i zmíněná parkoviště. Máme tady spoustu budov, jako Domeček, knihovna, pošta, teď jsme dostali hasičárnu, i jejich využití budeme chtít řešit. Prověřit chci v neposlední řadě i projekt náměstí Svobody.

Máte už představu, co bude právě s Domečkem?

Variant je několik, v tomto případě ale chceme do rozhodování vtáhnout voliče a chceme udělat referendum. Každý by si tam představoval společenský sál. Nebráním se tomu, ale potřebuji k tomu vidět čísla. Potřebujeme vědět, kolik se tam vejde lidí, musí se k tomu vyjádřit hasiči a podobně. Za mě by bylo ideální spolupracovat s nějakým partnerem, který by Domeček provozoval.

A co hasičárna?

Neexistují žádné konkrétní studie, jestli se tam ten úřad opravdu vejde, ale chceme to prověřit. Necháme rozhodnout občany, nabídneme určité možnosti. Já jsem navrhl, že by tam mohly být startovací byty. To je něco, co město potřebuje. Kolegům se ten nápad líbí, ale musíme to brát komplexně, protože úředníci prostory potřebují.

Jak se stavíte k odkoupení restaurace U Polehňů?

Za mě je to dobrá myšlenka, od začátku jsem s tím neměl problém. Původní částka byla přijatelná a dalo by se to tam hned využít. Přímětice jsou největší městskou částí, proč by nemohly mít svůj kulturní prostor? Majitelka chtěla, abychom přikoupili ještě jednu menší budovu, ta by mohla sloužit jako zázemí městské policie. Teď to však chce majitelka prodat i s dvoupodlažním domem. Je otázka, jestli toto by byla ještě opodstatněná investice. Je potřeba to pečlivě zvážit.

Ve Znojmě stále chybí zdravotníci, zejména zubaři. Chystáte nějaké pobídky?

Budeme pracovat na tom, co bylo zavedeno s předchozím vedením. Zubaře se tím podařilo získat, tuším, jednoho, program budeme dále udržovat a rozvíjet a pobídky rozhodně budou. Budeme komunikovat i s nemocnicí, aby nám s tím případně pomohli, přeci jen mají se získáváním lékařů z jiných nemocnic, krajů a podobně zkušenosti.

Jak budete postupovat v případě obchvatu?

Nic se nevyřeší za měsíc. Ale kde dokáže město pomoci, tak pomůžeme. Uděláme pro to maximum.