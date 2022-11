Projekt připravovalo vedení nemocnice se svým zřizovatelem, kterým je Jihomoravský kraj, tři roky. „Stávající Urgentní příjem funguje téměř padesát let, od roku 1974 a nebyl od té doby nijak upraven. Tehdejší projekt, který pochází z šedesátých let minulého století nepočítal s tak vysokým počtem pacientů, kteří jsou nyní v těchto prostorách ošetřováni. Už vůbec nepočítal s příjmem pacientů s infekčním onemocněním,“ srovnával Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo.

Pětiletá přestavba nemocnice začne na jaře rekonstrukcí budovy H v blízkosti hlavního vjezdu do nemocnice v níž sídlí například soukromá reprodukční klinika a další ambulance soukromých lékařů. Lidé tam chodí i na očkování proti covidu. „Zahájili jsme přípravy na přesun těchto ambulancí do jiných prostor, po skončení rekonstrukce do ní přesuneme ambulance kožního oddělení, které se nyní nachází v přízemí budovy A2,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Krajští radní uvolnili na rekonstrukci budovy už sedmnáct milionů korun. Za ty stavební firma opraví nejen vnitřní dispozice budovy, ale také elektroinstalace, vzduchotechniku či kanalizaci, jenž se nachází v téměř havarijním stavu. „Do rekonstrukce je zahrnuta také kompletní dodávka a montáž nového lůžkového výtahu,“ doplnil Pavlík.

Rekonstrukce Nemocnice Znojmo:



Cílem je vybudování moderního Urgentního příjmu s ARO

Současný nevyhovuje kapacitou ani vybavením, pochází ze 70. let

Budovat se bude na etapy, 5 let. Důvodem je vytvoření místa

Zrekonstruovat se musí nejdřív jiné prostory, včetně lůžkového oddělení. To se přemění na pokoje hotelového typu.

První etapa přeměny začne na jaře rekonstrukcí budovy H.

Zřizovatel Jihomoravský kraj na ni uvolnil 17 milionů korun.

O přesunech ambulancí bude nemocnice průběžně informovat.

V dalších etapách přijde na řadu přeměna kožního oddělení, do něhož se přestěhuje rehabilitace z hlavní budovy, aby se uvolnily prostory pro vybudování plánovaného Urgentního příjmu namísto stávajícího zastaralého. „V prvním patře vznikne i oddělení ARO a další příslušná oddělení,“ doplnila Veselá. O změnách sídel ambulancí bude podle ní nemocnice vždy pacienty včas informovat.

Součástí přestavby nemocnice bude i modernizace lůžkového oddělení. „Vzniknou tak nové pokoje s vlastním sociálním zařízením a sprchami. Pacientům tak moderní pokoje nahradí snížený komfort během přestavby. Nemocnici totiž nelze zavřít, práce jsou rozplánované na etapy a poběží za provozu, ale vždy jen v určitých patrech budovy,“ ujistila Veselá.

Velké plány modernizace znojemské nemocnice kraj podporuje. „Počítáme s tím, že po první etapě rekonstrukce budou následovat další etapy,“ potvrdil Jiří Kasala, krajský radní pro zdravotnictví.

Pacienti přestavbu nemocnice vítají. „Personál je příjemný, ale sdílet s ostatními společnou toaletu a sprchu na chodbě je v dnešní době už skoro nepřijatelné. Jen dobře, že se ledy hnuly,“ hodnotila například Šárka Němečková.