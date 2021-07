Dosavadní ředitel školy Leoš Gretz předá svému nástupci pomyslné žezlo prvního srpna. Po devíti letech ve funkci odchází do důchodu. „Jsem rád, že komise vybrala právě kolegu Koláře. Jako potenciálního nástupce jsem si ho vybral už před třemi roky. Zapracoval jsem ho do řízení školy, podílel se na její strategii, zná dobře prostředí i kolektiv. Na vedení školy je velmi dobře připravený,“ přivítal rozhodnutí komise Gretz.

Pavel Kolář při výběrovém řízení na ředitele obstál před dalšími dvěma uchazeči. Jeho reakci na jmenování se ve středu Deníku Rovnost získat nepodařilo. Jeho úkol je už ale jasný. Má připravit technické lyceum.

„Tato část středního školství maturitního směru na Znojemsku chybí. Proto jsem spojil jmenování nového ředitele s úkolem, aby připravil koncepci, jak by na škole mohlo vzniknout i technické lyceum. Je to projekt, který by měl získávat konkrétnější obrysy v blízké době. A je to také projekt, u kterého vnímám podporu a zájem města Znojma,“ uvedl při slavnostním jmenování nového ředitele Jiří Nantl. První koncepci by od nového ředitele rád viděl na podzim, za rok by s ním už rád diskutoval nad konkrétními kroky.

Leoš Gretz, který už rok na postu ředitele přesluhuje, tak předává školu s klidným vědomím. „Škola má velmi dobré výsledky, žáci úspěšně nachází uplatnění na dalších studiích i v praxi. S tímto ji kolegovi Kolářovi předávám a jsem přesvědčený, že v tom bude úspěšně pokračovat. Ještě víc, potlačí ji dál,“ věří Gretz.