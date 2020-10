Společný kandidát šesti stran zvítězil i přes negativní kampaň, která druhému kolu předcházela. „Jsem vděčný každému, kdo do druhého kola došel. S velkou pokorou děkuji a chci vzkázat všem voličům jiných kandidátů, že jsem společný senátor pro všechny ze Znojemska,“ ujistil Třetina vzápětí po sečtení výsledků.

Neúspěšný kandidát Jan Grois podle svých slov zklamání nepociťuje. „To jsou prostě volby, zkusil jsem to. Naopak gratuluji vítězi a svým voličům vzkazuji, že je to pro mě impuls pro do další práci na radnici. Když přijde Tomáš Třetina do Znojma na radnici, rád ho uvítám kávou, jako vždycky předtím a budeme spolupracovat,“ ujistil.

Proč obyvatelé silného okresního města neposlali do Senátu svého starostu je podle politologa Jaromíra Příkazského zřejmě známkou nespokojenosti. „Podle velkého odstupu hlasů ve prospěch Tomáše Třetiny i poměrně vysoké účasti voličů v samotném Znojmě lze výsledek považovat za jakési referendum, ve kterém obyvatelé města hlasovali spíš proti Janu Groisovi, než cíleně ve prospěch jiného kandidáta nebo stranu. Je to výrazná osobnost, která už léta působí na radnici a lidé dle mého názoru dostali možnost dát najevo svůj nesouhlas,“ uvedl.